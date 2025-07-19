石破茂促推進關稅談判 美財長：必達成良好協議

為大阪關西世博「美國日」活動正在日本訪問的美國財政部長貝森特，今天與日本首相石破茂舉行會談。有關日美關稅談判，貝森特表示，「必能達成良好協議」。

貝森特將出席2025年世界博覽會（大阪關西世博）19日舉行的「美國日」活動。

日本經濟新聞報導，石破今天下午5時半（台灣時間4時半）與來訪的貝森特（Scott Bessent）在首相官邸（行政中心）進行了30多分鐘的會談。負責與美國協商關稅的日本經濟再生大臣赤澤亮正陪同出席。貝森特則是負責與日本協商關稅的美國財政部長。

石破與貝森特在會談時，兩人確認了經濟、安全保障等領域日美兩國將加強關係。此外，有關日美關稅談判，石破期待貝森特持續與赤澤進行綿密的協商，以達成日美雙方都有利的協議。

石破還表示，為了確保和平與安全，日本將自主性地加強防衛力。

對於石破所言，貝森特回應說：「必能達成良好協議」。

美國總統川普（Donald Trump）本月7日宣布，將自8月1日起對日本的進口商品課徵25%關稅。日本政府期待藉由各層級的接觸，與美國進行溝通。

不過，日本政府相關人士透露，貝森特這次訪日是身為美國代表團成員為參加大阪世博的活動而來，並未計畫與日本進行部長級談判。

有關日美關稅談判，日本的提案是對美國進行巨額投資、擴大進口美國製商品等，以減少美國的貿易逆差。美國政府目前還處於仔細研究日方提案的階段，日本政府考慮近期之內再度派遣赤澤訪美，以期關稅談判有進展。

石破結束與貝森特的會談後，對媒體表示，「我在會談中言及，烏克蘭、中東、亞洲的安全保障都是相關的，日美應加強合作。在經濟安全保障領域也是，日美應合作的領域相當多」。

石破表示，「會談中，我言及期待貝森特能與經濟再生大臣赤澤持續綿密協商，以期達成日美雙方都有利的協議。包括我與川普總統舉行會談等，目前尚未決定日程，但是身負國家利益，一定有機會與川普總統直接對話。將視今後協商的情形做決定」。

在石破和貝森特會談後，赤澤對媒體表示，「會談在和諧的氣氛中進行，日美雙方加深了理解，也期待能更進一步擴大交流。會談內容也包括政治上的重要議題」。