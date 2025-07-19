美擬課陸石墨反傾銷稅

美國商務部17日初步裁定，中國大陸石墨產品構成傾銷，因而將對這種關鍵電池材料徵收93.5%的反傾銷稅。

代表美國石墨生產商的美國活性負極材料生產商協會去年12月請求兩個聯邦機構，調查陸企是否違反反傾銷法。

商務部18日初步裁定，大陸石墨產品構成傾銷，路透引述商務部的文件顯示，商務部對所有大陸製造商設定93.5%的單一反傾銷差額與現金擔保稅率，適用於碳含量占重量至少90%的陽極級石墨材料，涵蓋合成石墨、天然石墨或兩者的混合體，且涉及2023年價值達到3.471億美元的進口。

商務部表示，將在12月5日宣布最終判決。

美國活性負極材料生產商協會表示，這次新關稅疊加先前稅率後，石墨有效關稅稅率將達160%，「商務部的裁定表明，中國正以低於公允價值的價格向國內市場銷售活性負極材料」。

對石墨徵收反傾銷稅預料將加劇全球電動車供應鏈緊張局勢，因為大陸對部分關鍵礦物和電池技術實施出口管制，已造成壓力。石墨是生產電池負極的重要原物料，根據彭博新能源財經，美國去年進口近18萬公噸石墨產品，其中三分之二來自大陸。

特斯拉及其主要電池供應商日本Panasonic等企業曾積極遊說反對新關稅，聲稱因為國內產業發展尚未達到所需品質標準和供應量，依賴中國大陸石墨進口。

商務部另外也在5月20日對大陸陽極級石墨材料，進行獨立的反補貼調查，並對多數生產商初步徵收6.55%反補貼稅。該原料最終反傾銷稅和反補貼稅也將於12月5日公布。