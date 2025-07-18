如何避免高關稅？採購美國液化天然氣 成亞洲國家談判籌碼

為緩解與川普政府間因貿易逆差引發的緊張關係，亞洲多國正研議以採購更多美國液化天然氣作為交換條件，避免更高的關稅。然而分析師警告，此舉恐削弱這些國家的長期氣候目標與能源安全。

根據美聯社報導，面對川普政府對外國商品全面加徵關稅，不少亞洲國家將購買美國液化天然氣列為談判讓步清單首位。美國雖在川普上任前就已大力向亞洲推銷液化天然氣，但在川普強力推動在貿易談判取得勝利的情況下，加速了相關發展。

亞太能源顧問公司（APAC Energy Consultancy）的戴斯（Tim Daiss）指出，「川普對許多亞洲的貿易夥伴施壓，要求他們採購更多的美國液化天然氣」。他也指出，日本即使已經「燃料過剩」，甚至被迫取消專案與合約，將多餘的天然氣轉售給亞洲新興經濟體，仍向美國購買液化天然氣。

他說：「這對東南亞的永續目標而言並非好事。」

專家指出，液化天然氣的採購合約可能會減緩亞洲再生能源發展的速度。

挪威國際事務研究院能源研究中心（Center forEnergy Research at the Norwegian Institute of InternationalAffairs）主任歐佛蘭（Indra Overland）指出，受限於長期合約可能導致這些國家困於過時的能源基礎設施，無法跟上朝向太陽能或風能等更潔淨能源的世界趨勢，以更快速、經濟的方式滿足日益增長的電力需求。

專家指出，儘管亞洲國家表態願意進口更多的美國液化天然氣，但實際的進口額恐不足以對美國的貿易逆差帶來實質的影響。