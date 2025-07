如何避免高關稅？採購美國液化天然氣 成亞洲國家談判籌碼

為緩解與川普政府間因貿易逆差引發的緊張關係,亞洲多國正研議以採購更多美國液化天然氣作為交換條件,避免更高的關稅。然而分析師警告,此舉恐削弱這些國家的長期氣候目標與能源安全。

根據美聯社報導,面對川普政府對外國商品全面加徵關稅,不少亞洲國家將購買美國液化天然氣列為談判讓步清單首位。美國雖在川普上任前就已大力向亞洲推銷液化天然氣,但在川普強力推動在貿易談判取得勝利的情況下,加速了相關發展。

亞太能源顧問公司(APAC Energy Consultancy)的戴斯(Tim Daiss)指出,「川普對許多亞洲的貿易夥伴施壓,要求他們採購更多的美國液化天然氣」。他也指出,日本即使已經「燃料過剩」,甚至被迫取消專案與合約,將多餘的天然氣轉售給亞洲新興經濟體,仍向美國購買液化天然氣。

他說:「這對東南亞的永續目標而言並非好事。」

專家指出,液化天然氣的採購合約可能會減緩亞洲再生能源發展的速度。

挪威國際事務研究院能源研究中心(Center forEnergy Research at the Norwegian Institute of InternationalAffairs)主任歐佛蘭(Indra Overland)指出,受限於長期合約可能導致這些國家困於過時的能源基礎設施,無法跟上朝向太陽能或風能等更潔淨能源的世界趨勢,以更快速、經濟的方式滿足日益增長的電力需求。

專家指出,儘管亞洲國家表態願意進口更多的美國液化天然氣,但實際的進口額恐不足以對美國的貿易逆差帶來實質的影響。