專家：菲律賓有空間透過國防讓步 換取美國降低關稅

菲律賓媒體今天引述經貿專家報導，菲律賓仍有空間能以「國防讓步」為籌碼，讓美國把對菲律賓出口產品徵收的關稅，從20%降至10%。

根據菲律賓財經媒體「商業天地」（BusinessWorld）報導，惠譽解決方案（FitchSolutions）研究部門BMI亞太地區國家風險主管戴倫．泰（Darren Tay）最近在一場網路研討會上說，菲律賓面臨的關稅稅率，在亞洲地區仍算低。

美國總統川普（Donald Trump）10日公布菲律賓關稅稅率，從4月時的17%上調至20%，與越南相同，但低於柬埔寨（36%）、泰國（36%）、印尼（32%）與馬來西亞（25%）等東南亞鄰國。

新關稅稅率預定於8月1日生效，菲律賓政府仍在努力與美國交涉，尋求降低稅率。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下週訪美，預料將當面與川普討論關稅稅率事宜。

「商業天地」引述泰說，雖然菲律賓政府並未公布太多有關雙邊談判的細節，但相信國防開支將是關鍵突破點，菲律賓有很好的機會可以把關稅稅率降至10%。

泰表示，川普希望盟友承擔更多的防衛責任與義務，比如主張北大西洋公約組織（NATO）把軍費增至國內生產毛額（GDP）的5%，菲律賓可以參考辦理，雖然可能達不到5%的比率。

根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的資料，菲律賓2024年國防開支約為61億2000萬美元，佔GDP的1.3%。

泰指出，即使是在最壞的情況，也就是美國維持對菲國商品的20%關稅稅率，包括打算對藥品徵收的200%關稅，菲律賓蒙受的衝擊也將有限，因為菲律賓對美出口商品並不多。

但菲律賓國家經濟發展局轄下研究機構「菲律賓發展研究院」（PIDS）早前曾發表文章說，雖然菲律賓不是美國關稅措施的重點針對國家，但菲律賓的重要出口產品如半導體、椰油和印刷機，恐會感受較大的壓力。

菲律賓發展研究院榮譽研究員艾爾達巴（RafaelitaAldaba）表示，雖然菲律賓對美出口額在東協國家中算少，但銷美產品仍將面對價格壓力，呼籲菲律賓政府調整貿易與產業策略，協助業者提升競爭力。