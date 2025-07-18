菲總統小馬可仕將訪美 與川普商討降低關稅稅率

菲律賓總統小馬可仕將於週日出訪美國，預料將與美國總統川普就關稅稅率進行洽商，期盼達成雙方都能接受且互利的稅率。

菲律賓外交部助理部長索拉諾（Raquel Solano）今天在記者會上說，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）此行將與川普（Donald Trump）舉行雙邊會談，兩人預料將討論如何在經濟、國防事務上深化合作，包括美國計畫對菲律賓出口商品徵收關稅的事宜。

此外，小馬可仕也將與美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會面。

盧比歐上週在馬來西亞出席東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會議時透露，小馬可仕即將訪美，菲律賓總統府馬拉坎南宮隨後證實，時間將是20日至22日。

另一方面，菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose ManuelRomualdez）昨天在傳送給菲律賓媒體的簡訊中說，小馬可仕此行將重申菲美聯盟承諾，探索加強安全和經濟合作的機會，以及討論共同關切的地區和國際問題。

川普10日宣布將對來自菲律賓的商品開徵20%的關稅，稅率高於4月初的17%。

根據世界銀行分析師的說法，菲律賓出口產品中，只有不到10%出口到美國；旅菲台商也說，大部分旅菲台商已在菲律賓落地生根，以經營內需市場居多，受美國關稅影響不大。

但菲律賓食品加工暨出口商協會日前曾說，菲律賓銷往美國的農產品及食品出口將會受到影響，價格上漲可能導致美國消費者改買較廉價的替代產品，迫使在菲律賓的相關中小企業裁員。

食品加工出口商說，受影響的產品將包括水果、水果乾、零食、椰子產品、調味料和果汁等。