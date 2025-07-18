美太陽能板業者籲課稅 控印尼印度寮國廉價傾銷

美國數家太陽能板製造商今天籲請商務部對來自印尼、印度和寮國的進口商品加徵關稅，指控這些國家的企業向市場傾銷廉價商品，削弱新設美國工廠的競爭力。

路透社報導，這項請願是美國小型太陽能製造業的最新作為，他們尋求獲得貿易救濟，以保障近日投入的數以十億計美元資金，並與主要由中國企業在海外生產的商品競爭。

提出請願的「美國太陽能製造與貿易聯盟」（Alliance for American Solar Manufacturing and Trade）成員包括總部位於亞利桑那州坦佩（Tempe）的第一太陽能公司（First Solar）、韓國韓華集團（Hanwha）旗下太陽能公司Qcells，及私營企業Talon PV和MissionSolar。

這個組織先前已成功爭取對馬來西亞、柬埔寨、越南和泰國等東南亞國家的進口商品課徵關稅；這些關稅已於今年稍早敲定。

這項請願指控企業收受不公平的政府補助，並在美國以低於生產成本的價格販售他們的產品。

請願書還說，中資企業將生產工作從受到美國關稅影響的國家轉移到印尼和寮國，並指控總部位於印度的製造商向美國傾銷廉價商品。

美國安裝的絕大多數太陽能板都是在海外產製，不過自從美國2022年簽署「降低通膨法」（InflationReduction Act）提供稅務抵免作為減少依賴中國製產品的誘因以來，美國的太陽能製造能力已顯著增長。

美國商務部有20天時間決定，是否要針對是否實施關稅措施啟動調查。商務部並未立即發表評論。