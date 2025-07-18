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美太陽能板業者籲課稅 控印尼印度寮國廉價傾銷

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
美國數家太陽能板製造商今天籲請商務部對來自印尼、印度和寮國的進口商品加徵關稅，指控這些國家的企業向市場傾銷廉價商品，削弱新設美國工廠的競爭力。 路透社
美國數家太陽能板製造商今天籲請商務部對來自印尼、印度和寮國的進口商品加徵關稅，指控這些國家的企業向市場傾銷廉價商品，削弱新設美國工廠的競爭力。 路透社

美國數家太陽能板製造商今天籲請商務部對來自印尼印度和寮國的進口商品加徵關稅，指控這些國家的企業向市場傾銷廉價商品，削弱新設美國工廠的競爭力。

路透社報導，這項請願是美國小型太陽能製造業的最新作為，他們尋求獲得貿易救濟，以保障近日投入的數以十億計美元資金，並與主要由中國企業在海外生產的商品競爭。

提出請願的「美國太陽能製造與貿易聯盟」（Alliance for American Solar Manufacturing and Trade）成員包括總部位於亞利桑那州坦佩（Tempe）的第一太陽能公司（First Solar）、韓國韓華集團（Hanwha）旗下太陽能公司Qcells，及私營企業Talon PV和MissionSolar。

這個組織先前已成功爭取對馬來西亞、柬埔寨、越南和泰國等東南亞國家的進口商品課徵關稅；這些關稅已於今年稍早敲定。

這項請願指控企業收受不公平的政府補助，並在美國以低於生產成本的價格販售他們的產品。

請願書還說，中資企業將生產工作從受到美國關稅影響的國家轉移到印尼和寮國，並指控總部位於印度的製造商向美國傾銷廉價商品。

美國安裝的絕大多數太陽能板都是在海外產製，不過自從美國2022年簽署「降低通膨法」（InflationReduction Act）提供稅務抵免作為減少依賴中國製產品的誘因以來，美國的太陽能製造能力已顯著增長。

美國商務部有20天時間決定，是否要針對是否實施關稅措施啟動調查。商務部並未立即發表評論。

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