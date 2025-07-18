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巴西總統魯拉抨擊川普關稅：絕不接受勒索

中央社／ 巴西利亞17日綜合外電報導

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天抨擊美國總統川普近來的關稅威脅，他表示華府揚言對拉丁美洲最大經濟體巴西開徵50%關稅，這是「無法接受的勒索」。

魯拉在全國電視演說中所發表的言論，可說是美、巴兩國領導人最近一連串言詞交鋒的最新一起，其中川普對巴西政府的攻擊尤為猛烈。

川普9日宣布，他打算對巴西徵收高額關稅，以懲罰巴西政府對他的極右翼盟友、前總統波索納洛（JairBolsonaro）所進行的政治獵巫。

美國也表示正在調查巴西的「不公平貿易行為」，巴西方面則表示其致力於透過談判解決。

如果巴西與美國未能達成貿易協議，所有來自巴西的產品進入美國，將自8月1日起加徵關稅。

魯拉在演說中抨擊支持川普政策的巴西政客是「祖國叛徒」。

魯拉表示他將持續致力於「促成（與美國）的良好貿易和外交關係」，但他也警告：「巴西只有一個主人：巴西人民」。

波索納洛被控在2022年大選中以極小差距敗給魯拉後策劃政變，如果罪名成立，他可能面臨最高40年的監禁。

關稅 川普

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