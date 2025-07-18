歐盟報復美國高關稅 擬列服務業制裁名單

歐洲聯盟（EU）外交官員今天表示，若歐盟無法與華府達成貿易協議，歐盟執行機關將準備一份包括科技巨擘在內，針對美國服務業公司的預計限制名單。

法新社報導，即使歐美雙方談判多月試圖達成協議，美國總統川普本月稍早仍無預警威脅歐盟，稱將對歐盟商品加徵30%關稅。

歐盟已警告，如果雙方在8月1號前無法達成協議，將因顧及經濟衝擊，不得不採取報復手段對抗川普的高額關稅，且已擬定2份美國商品清單作為制裁目標。

除了既有的2項報復性關稅措施，針對服務業的任何措施將會是額外反擊手段。其中一項於本週提出，針對價值720億歐元的美國產品；另一項則是因應鋼鋁關稅所擬議，金額為210億歐元。

歐盟外交官員指出，主導由27國組成的歐盟貿易政策的歐盟執行委員會（European Commission），正著手提出一份包括金融服務在內的美國服務業清單，以限制措施作為反擊，例如限制美國參與歐盟的公共採購。

一名歐盟外交官員說，這也意味著可以排除特定供應商，還說歐盟執委會目前尚未提交任何清單給其他成員國。

一名歐盟外交官員表示，歐盟可能會以循序漸進的方式對美國採取報復，先祭出規模較小的關稅措施，接著實施規模較大的措施，最終可能擴大至服務業。

歐盟官員強調，歐盟尚未表決通過這些政策，內容仍有變數。然而其他外交官員表示，歐盟將別無選擇，只能「強硬」回應。