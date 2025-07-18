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日相對川普關稅的最後掙扎？美財政部長抵日今會石破茂

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
美國財政部長貝森特（Bessent）17日以美國代表團團長身分抵達日本。歐新社
美國財政部長貝森特（Bessent）17日以美國代表團團長身分抵達日本。歐新社

日本首相石破茂預定於今日（18日）傍晚，在首相官邸與來日的美國財政部長貝森特（Bessent）會談，希望能在美日關稅談判有所突破；美國總統川普日前已用書面通知，8月1日起對進口的日本產品課徵25%的關稅。

身為美日關稅談判主要負責人，貝森特17日以美國代表團團長身分抵達日本，將出席19日在大阪舉行的關西世博「美國國家館日」活動。預計18日禮貌性拜會石破。

新關稅實施的8月1日期限將近，雙方在汽車及稻米等議題沒有共識。美國白宮發言人勒維特17日表示，只要各國有意，美方願意協商；但信函本身即為交易條件，應該會實施。

關稅 川普

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