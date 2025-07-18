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歐美汽車談判轉彎：川普要方便大內宣的零關稅 歐盟棄折抵改提降稅

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
為化解美國汽車關稅威脅，歐盟放棄複雜的淨額抵免機制，改以較直接的「互降關稅」方案應對美方。圖為福斯汽車在德國埃姆登港等待出口。路透
為化解美國汽車關稅威脅，歐盟放棄複雜的淨額抵免機制，改以較直接的「互降關稅」方案應對美方。圖為福斯汽車在德國埃姆登港等待出口。路透

為化解美國的汽車關稅威脅，歐盟談判代表放棄了由德國車廠提出、複雜的「淨額抵免機制」（netting mechanism），改以較直接的「互降關稅」方案應對。

歐盟提議，只要川普政府將歐盟汽車關稅降到20%以下，歐盟就願意取消目前對美國出口汽車課徵的10%關稅。這是布魯塞爾為穩定跨大西洋貿易關係、解決歐美框架協議最大障礙所做的最新嘗試。

如果歐美未能在8月1日前達成協議，川普主張的對等關稅將使歐盟商品關稅從10%提高到30%。

知情人士透露，若歐盟願意將汽車關稅降為零，美方正積極考慮將對歐盟汽車的總體關稅降至17.5%。

歐美雙方曾探討，為那些在美設廠生產的歐洲車廠提供出口抵免額，以補貼高關稅負擔，但遭部分未在美國設廠的歐盟成員國反對。寶馬、賓士、富豪等德國與瑞典車廠希望保留出口抵免，否則難以營運。不過，川普偏好「零關稅」這種簡單明瞭、易於大內宣的方案，對複雜的折抵模式興趣缺缺。

即便談成，汽車貿易仍面臨技術標準不一致的非關稅障礙。此外，歐美對農產品、藥品和半導體等產業的關稅也還存在爭端，這顯示跨大西洋貿易關係的結構性矛盾依舊棘手。

關稅 川普

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