川普關稅衝擊 英國捷豹汽車恐裁500個管理職

英國汽車製造商「捷豹荒原路華」（Jaguar Land Rover）今天宣布，將在英國實施「自願離職」方案，首要瞄準公司的管理職人員。捷豹6月曾示警，即便英國車業僅遭美國總統川普徵收稅率10%的出口關稅，這仍將影響獲利。

捷豹在英國雇用3萬多名員工，公司預計縮編幅度不會超過1.5%，也就是裁減人數不會高於500。

川普（Donald Trump）4月宣布各國分別適用的「對等關稅」稅率，並保留更早之前宣布的、適用所有進口車輛的25%關稅稅率。

英國後來率先與美國達成協議，英國汽車製造業者將享有一年10萬輛的出口配額，未超過配額的英國輸美車輛將適用10%的稅率。新稅率已於6月30日生效實施。英國去年對美出口車輛數即大約是10萬輛。

不過，10%的優惠稅率僅適用在英國境內製造的車輛，不適用在斯洛伐克廠生產的車款。

捷豹近日公布4月初至6月底的銷售數字，顯示零售市場銷量較去年同期大減15.1%。

除了川普的關稅政策，銷售數字惡化原因還包括公司曾在4至5月暫停出口美國一個月，以評估新關稅對市場的影響並擬定較長期戰略。

捷豹目前是印度塔塔汽車（Tata Motors）旗下品牌。公司今天試圖淡化裁員的意義，強調是「常態性」向「符合資格的員工」提供自願離職機會，並稱英美貿易協議讓公司有信心一年投資35億英鎊（近新台幣1400億元）。

捷豹表示，透過縮編管理職位，公司正試圖讓主管群更符合目前和未來的營運需求。

在川普4月祭出「對等關稅」重拳之前，捷豹截至今年3月底的年度財報顯示的是高達25億英鎊的獲利，是近10年來最佳成績。