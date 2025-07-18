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美擬對大陸石墨課徵93.5%的反傾銷關稅 疊加後實質關稅達160%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國商務部初步裁定中國大陸石墨產品存在傾銷行為，將徵收93.5%的反傾銷稅。路透
美國商務部初步裁定中國大陸石墨產品存在傾銷行為，將徵收93.5%的反傾銷稅。路透

美國商務部周四初步裁定，中國大陸石墨產品存在傾銷行為，將對這種關鍵電池材料徵收93.5%的反傾銷稅。該命令涉及2023年價值達到3.471億美元的進口。關稅適用於碳含量按重量計至少為90%的陽極級石墨材料，形式可以是合成石墨、天然石墨或兩者的混合體。

一個代表美國石墨生產商的貿易協會去年12月請求兩個聯邦機構，調查陸企是否違反反傾銷法。根據提起申訴的美國活性負極材料生產商協會，此次新關稅疊加先前稅率後，石墨的實際關稅稅率將達到160%。

對石墨徵收反傾銷稅預計將加劇全球電動車供應鏈的緊張局勢，該供應鏈已面臨中國對部分關鍵礦物和電池技術的出口管制。電池供應商股價應聲下跌，北美石墨生產商的股價則飆升。

美國活性負極材料生產商協會發言人Erik Olson發表聲明說：「商務部的裁定表明，中國正以低於公允價值的價格向國內市場銷售活性負極材料。」

特斯拉及其主要電池供應商日本Panasonic等企業曾積極游說反對新關稅，聲稱他們依賴中國大陸石墨進口，因為國內產業發展尚未達到所需品質標準和供應量。特斯拉股價周四收跌0.7%。

石墨是生產電池負極的重要原物料，根據彭博新能源財經，美國去年進口近18萬公噸石墨產品，其中大約三分之二來自中國大陸。

另外，商務部於5月20日對中國大陸陽極級石墨材料進行了一項平行但獨立的反補貼調查，並對大多數生產商初步徵收6.55%的反補貼稅。

該材料的最終反傾銷稅和反補貼稅將於12月5日公布。

關稅 川普

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