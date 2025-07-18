川普關稅對通膨的影響 7月開始見真章

市場原先預期新的關稅政策推出後，美國物價將全面上漲，結果卻不然，似乎就像關稅支持者所言，這些徵稅舉措並未對通膨造成影響。但真實情況可能要複雜得多。

本周公布的政府數據顯示，家具、體育用品、家電等常見進口商品的價格在6月出現多年來最大漲幅。汽車和部分服務類別的價格下跌很大程度上抵消這些漲勢，使整體通膨率保持平穩。

其他因素也抑制了更大幅度的價格上漲：一些企業在關稅生效前搶先進口產品令關稅影響得以更晚顯現。另外，許多公司不願將成本完全轉嫁給消費者，而是選擇自行承擔。外國供應商也通過降價以維持對美出口，從而緩解了衝擊。

隨庫存耗盡，以及川普更嚴厲關稅的臨近，企業面臨著進一步的漲價壓力。預測人士仍然預計，未來幾個月關稅將推動通膨走高。

EY-Parthenon資深經濟學家Lydia Boussour表示「各家公司仍在消化此前集中採購的庫存，我們預計關稅帶來的通膨衝擊效應將在夏季繼續累積。我認為企業會愈來愈不願意犧牲利潤。」

但企業在面對已對通膨高度敏感的消費者，究竟還能將價格推高到什麼程度？這個問題至今沒有答案，關稅相關漲價的範圍和持續性也不明朗。最新零售銷售數據顯示。消費支出全面成長，暫時緩解了這方面擔憂。

部分企業已暗示將繼續漲價。工業用品供應商Fastenal公司本周在財報電話會議中表示，已嘗試透過供應鏈多元化和庫存積累來應對更高的成本，該公司近幾個月內三次漲價，可能還會再次調升價格。

臨時財務長Sheryl Lisowski在電話會議中表示，「2025年下半年，我們還需要進行進一步調價，具體幅度可能翻倍，取決於延遲徵收的關稅最終執行情況，以及我們採取措施的節奏和力度」。

新關稅

過去一周川普重申其激進的貿易立場，計畫從下月開始對來自加拿大、墨西哥、巴西及其他國家的商品徵收新關稅。

摩根大通經濟學家表示，按照目前公佈的關稅措施計算，若全部成本被轉嫁，將使聯準會首選的通膨指標上升約0.4個百分點。但更可能的情況是，企業會吸收部分成本，從而降低影響。

川普的關稅政策反覆變動也為企業提供了額外採購備貨的空檔。美國最繁忙的貿易樞紐洛杉磯港6月貨櫃吞吐量反彈至創紀錄水準。

Santander US Capital Markets首席經濟學家Stephen Stanley本周在一份報告中指出，由於關稅變動頻繁，許多企業選擇暫緩調價，以避免多次漲價引發客戶反感。包括Albertsons和Kroger在內的零售商表示，消費者對價格變化非常敏感；而Dollar General公司預計在「別無選擇的情況

下」才會小幅漲價。

加拿大皇家銀行經濟學家Michael Reid和Carrie Freestone周二在報告中指出，商品價格上漲「很可能將在未來幾個月壓制消費者需求，我們預計商品支出將因此有所回落」。

外國供應商也透過降價吸收了部分關稅衝擊。根據摩根大通全球製造業數據，從中國大陸到歐元區的工廠產品售價在上月出現下滑，美國以外大部分地區的價格保持低迷。

日本出口價格已連續三個月下降，該國汽車製造商6月對美出口價格創下2016年以來最大降幅。中國則面臨多年的通縮壓力，本周數據顯示，包括礦產品和紡織品在內多個出口品類5月價格同比下跌。

彭博經濟學家Anna Wong和Chris G. Collins周二在一份報告中指出：「中國大陸的通縮和價格競爭力是影響美國消費物價的重要因素。」目前尚不清楚這些因素能多大程度繼續抑制美國通膨。

Santander的Stanley寫道，「許多企業高管表示，最終攤牌時刻即將到來，許多公司計畫今年夏天調整價格。我仍然預期關稅相關的通膨加速將在今夏到來，很可能從7月開始。」