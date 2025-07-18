英媒：歐盟與美貿易談判之際 暫緩調查馬斯克X平台
英國「金融時報」今天報導，歐洲聯盟執行委員會尋求與美國完成貿易談判期間，已暫緩對富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X違反數位透明度規定的調查。
金融時報（Financial Times）引述3名知情官員的說法報導，歐盟執委會（European Commission）原本預計在夏季休會前完成對X的調查，如今將無法如期完成。
報導並稱，歐盟可能會在歐美貿易談判情況明朗後再做出決定。
歐盟科技監管單位去年表示，X違反歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）的線上內容規定。任何公司若經發現違反此法，將面臨高達全球營業額6%的罰款，累犯者可能被徹底禁止在歐洲營運。
一名歐盟發言人表示，針對X平台的相關程序還在進行中。
發言人在發給路透社的電子郵件聲明中表示：「我們的執法行動是獨立於現行談判之外。」
X未立刻回覆路透社的置評要求。
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