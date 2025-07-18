歐盟防關稅談判破局 列美服務業報復清單

知情官員透露，為防範與美國談判破局，歐盟正在研擬瞄準美國服務業的加徵關稅潛在清單，首度將先前口頭威脅落實為具體可能報復手段，同時考慮歷來第一次對美國實施出口管制。

英國金融時報（FT）報導，歐盟執委會正在彙整這份措施清單，以回應美國總統川普宣布8月1日起將對歐盟輸美產品課徵30%關稅，該機構可能是動用「執法規章」（enforcement regulation）權限研擬這份清單，內容須獲成員國批准。

歐盟執委會提出的方案可能會包含對數位服務徵稅，主席范德賴恩4月便威脅對數位服務的廣告收入徵稅。

歐盟已警告，若貿易談判無法降低美方關稅，報復對象可能從製造產品擴大至服務業，但迄今都未向歐盟各國提出具體報復措施。

官員強調，這份清單不會只聚焦科技公司。執委會研擬的最新方案，也將包含將首度對美國祭實施出口管制，對廢鋼與部分化學品出口加收費用；歐洲的廢鋼會送往美國在電弧爐熔化後，再製成新鋼材。

此前，歐盟成員國已在討論對每年規模720億歐元的美國進口產品加徵關稅，例如波音客機、汽車、波本威士忌等。

多次聽取談判簡報的歐洲議會貿易委員會主席朗吉樂見當局展開行動，「現在無法預見美歐可能達成雙方都能接受且平衡的協議，防範未然很重要」。