川普：150國關稅最高15% 泰國傳提議對90%美貨免稅

美國總統川普16日表示，他將對150多個與美國貿易規模較小的國家，發出關稅通知函，通知這些國家關稅稅率可能是10%或15%，他也說接近與印度達成協議，並暗示日本稅率可能維持在25%。亞洲多國都趕忙在8月1日期限前與美國協商，泰國可能提議對美國90%進口產品免關稅，以換取更低稅率。

川普7月7日起陸續寄發8月1日起將課徵稅率的關稅通知函後，16日表示，「我們將對150多個國家寄關稅通知，告知關稅稅率，這些國家（的稅率）都將一樣，是一整個群組，但會收到這封信的貿易夥伴都不是大國，和我們往來也不多」。

美國關稅稅率

他說，這150多國群組稅率「可能是10%或15%，我們還沒決定」。他也說，他的團隊非常接近與印度達協議，也可能與歐洲談成協議，「我們可能會和歐洲達協議，你知道，其實我不在意」，暗示他認為先前發給歐盟告知8月1日起將課30%關稅的信函，就是一種協議。

川普也說，「我認為我們可能會依循給日本的信函」，暗示可能會如同他發布的關稅通知函，8月1日起對日本產品課徵25%稅率。

他被問到和加拿大談判可能前景時表示，「現在言之過早」。川普和顧問團最初希望和多國達貿易協議，但最近卻將這些信函吹捧為「協議」，暗示他對反覆談判沒興趣，但依然留給多國協商協議降低稅率的空間。

泰國表示，17日將與美國官員舉行視訊會議，為泰國協商代表提供建議的泰國商會副主席成寧特說，泰國提出的第三份提案會針對約1萬種美國產品消弭關稅與關稅壁壘，對90%美國進口品免除關稅。



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