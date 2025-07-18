川普：150國關稅最高15% 泰國傳提議對90%美貨免稅

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普16日表示，他將對150多個與美國貿易規模較小的國家，發出關稅通知函。路透
美國總統川普16日表示，他將對150多個與美國貿易規模較小的國家，發出關稅通知函。路透

美國總統川普16日表示，他將對150多個與美國貿易規模較小的國家，發出關稅通知函，通知這些國家關稅稅率可能是10%或15%，他也說接近與印度達成協議，並暗示日本稅率可能維持在25%。亞洲多國都趕忙在8月1日期限前與美國協商，泰國可能提議對美國90%進口產品免關稅，以換取更低稅率。

川普7月7日起陸續寄發8月1日起將課徵稅率的關稅通知函後，16日表示，「我們將對150多個國家寄關稅通知，告知關稅稅率，這些國家（的稅率）都將一樣，是一整個群組，但會收到這封信的貿易夥伴都不是大國，和我們往來也不多」。

美國關稅稅率
美國關稅稅率

他說，這150多國群組稅率「可能是10%或15%，我們還沒決定」。他也說，他的團隊非常接近與印度達協議，也可能與歐洲談成協議，「我們可能會和歐洲達協議，你知道，其實我不在意」，暗示他認為先前發給歐盟告知8月1日起將課30%關稅的信函，就是一種協議。

川普也說，「我認為我們可能會依循給日本的信函」，暗示可能會如同他發布的關稅通知函，8月1日起對日本產品課徵25%稅率。

他被問到和加拿大談判可能前景時表示，「現在言之過早」。川普和顧問團最初希望和多國達貿易協議，但最近卻將這些信函吹捧為「協議」，暗示他對反覆談判沒興趣，但依然留給多國協商協議降低稅率的空間。

泰國表示，17日將與美國官員舉行視訊會議，為泰國協商代表提供建議的泰國商會副主席成寧特說，泰國提出的第三份提案會針對約1萬種美國產品消弭關稅與關稅壁壘，對90%美國進口品免除關稅。


延伸閱讀

各國關稅陸續揭曉　學者：川普公布稅率恐不是最終版

關稅 川普

延伸閱讀

川普砲轟Fed鮑爾火力升高！推升通膨預期 投資機構緊張

關稅矛頭指向日本？川普38年前專訪遭挖出 曾怒控「掠奪美國財富」

川習會+貿易協議…川普對陸態度軟化 外媒分析「打破紅線全為這事」

川普右手再現神秘瘀青！白宮急曝原因 醫搖頭不買單「從沒遇過」

相關新聞

芬太尼問題川普讚中方 態度軟化盼促川習會

美國總統川普十六日表示，北京對控制芬太尼流通「已採取重大行動」，對此表示肯定。今年二月他以芬太尼問題為由，對中國加徵高關...

川普：150國關稅最高15% 泰國傳提議對90%美貨免稅

美國總統川普16日表示，他將對150多個與美國貿易規模較小的國家，發出關稅通知函，通知這些國家關稅稅率可能是10%或15...

歐盟防關稅談判破局 列美服務業報復清單

知情官員透露，為防範與美國談判破局，歐盟正在研擬瞄準美國服務業的加徵關稅潛在清單，首度將先前口頭威脅落實為具體可能報復手...

美與印度將達協議 關稅談判日本仍卡關

美國近期陸續向各國送出關稅通知函，並先後與越南和印尼達成貿易協議，美國總統川普十六日再度表示，美國接下來可能與印度達成貿...

關稅矛頭指向日本？川普38年前專訪遭挖出 曾怒控「掠奪美國財富」

美國總統川普近日宣布，將自8月1日起對日本進口商品加徵25％關稅，引發國際關注。對此，日媒NHK挖出川普過往訪問片段，發現川普疑似早...

不只是口頭威脅！歐盟瞄準服務業「報復美關稅」 傳正落實具體清單

知情官員透露，為因應與美國談判破局，歐盟正在研擬瞄準美國服務業的加徵關稅潛在清單，同時考慮實施出口管制，首度將先前的口頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。