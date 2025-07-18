美與印度將達協議 關稅談判日本仍卡關

美國近期陸續向各國送出關稅通知函，並先後與越南和印尼達成貿易協議，美國總統川普十六日再度表示，美國接下來可能與印度達成貿易協議，並評估美日談判不樂觀。

川普十六日與中東國家巴林王國的王儲兼首相薩勒曼在白宮會面，兩國十六日簽署攸關民用核能合作備忘錄。

川普受訪時表示，美國接下來有可能會宣布與印度達成貿易協議，但坦言兩國還在談判中；川普說，美印之間非常接近達成協議，到時可能為美國打開印度市場。

川普也說，接下來的重頭戲，是美國擬向逾一五○國送出支付通知，指這些國家較少和美國貿易，也幾乎未與美國談判；川普指出，美國擬統一向這些國家課徵相同的關稅稅率，可能是百分之十或百分之十五。

德國馬歇爾基金會同盟戰略競爭負責人納斯分析，川普認為他還能從其他國家拿到更好的協議條件，所以利用關稅通知函作為籌碼來向各國施壓，可以看作是談判策略之一，但納斯也表示，如果其他國家不認真看待這些通知函，它們最後都會生效。納斯表示，她希望看到這周是達成協議的一周。

美國日前向日本送出關稅通知函，擬八月一日起向日本課徵百分之廿五的關稅。川普十六日表示，美國也在跟日本談，川普評估，最後可能會依照關稅通知函的結果，顯示雙方談判並不順利。

共同社報導，日美兩國此前一致認為，在日本參議院廿日選舉前，難以進行具體的關稅談判。川普的發言可能也是鑑於參院選後的談判，意在對日本施壓。

路透報導，日本談判代表赤澤亮正十七日與美國商務部長盧特尼克通話四十五分鐘，雙方「再次確認彼此對美國關稅措施的立場」。赤澤事後表示，「有些方面不能妥協，但我們希望繼續努力」。

此外，負責與日本協商關稅的美國財政部長貝森特十七日下午抵達當地。朝日電視台報導，這是貝森特上任後首次訪問日本。日本政府表示，首相石破茂十八日將在東京會見貝森特。

貝森特此行是為了出席大阪關西世博十九日舉行的「美國日」活動。日本政府相關人士透露，赤澤也正協調前往關西與貝森特會面。