不只是口頭威脅！歐盟瞄準服務業「報復美關稅」 傳正落實具體清單

知情官員透露，為因應與美國談判破局，歐盟正在研擬瞄準美國服務業的加徵關稅潛在清單，同時考慮實施出口管制，首度將先前的口頭威脅落實為具體的可能報復手段。

英國金融時報（FT）報導，歐盟執委會正在彙整這份措施清單，以回應美國總統川普宣布8月1日起將對歐盟輸美產品課徵30%關稅，清單內容仍須提交給歐盟成員國審議。

儘管布魯塞爾當局曾警告，若貿易談判無法避免這些關稅實施，報復對象可能從美國製造產品擴大至服務業，但當局迄今都未向歐盟各國提出具體報復措施。知情官員強調，這份清單的針對對象不會只侷限在美國科技公司。

此前，歐盟成員國已在討論對每年規模720億歐元的美國進口產品加徵關稅，例如波音客機、汽車、波本威士忌等。