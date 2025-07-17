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不只是口頭威脅！歐盟瞄準服務業「報復美關稅」 傳正落實具體清單

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
傳歐盟正在研擬對美國服務加徵關稅的清單。路透
傳歐盟正在研擬對美國服務加徵關稅的清單。路透

知情官員透露，為因應與美國談判破局，歐盟正在研擬瞄準美國服務業的加徵關稅潛在清單，同時考慮實施出口管制，首度將先前的口頭威脅落實為具體的可能報復手段。

英國金融時報（FT）報導，歐盟執委會正在彙整這份措施清單，以回應美國總統川普宣布8月1日起將對歐盟輸美產品課徵30%關稅，清單內容仍須提交給歐盟成員國審議。

儘管布魯塞爾當局曾警告，若貿易談判無法避免這些關稅實施，報復對象可能從美國製造產品擴大至服務業，但當局迄今都未向歐盟各國提出具體報復措施。知情官員強調，這份清單的針對對象不會只侷限在美國科技公司。

此前，歐盟成員國已在討論對每年規模720億歐元的美國進口產品加徵關稅，例如波音客機、汽車、波本威士忌等。

關稅 貿易談判 美國 歐盟 服務業 川普

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