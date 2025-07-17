關稅矛頭指向日本？川普38年前專訪遭挖出 曾怒控「掠奪美國財富」

美國總統川普近日宣布，將自8月1日起對日本進口商品加徵25％關稅，引發國際關注。對此，日媒NHK以「25%的衝擊：日本是川普關稅的源頭嗎？」為題，挖出川普過往訪問片段，發現川普疑似早對日本經濟充滿敵意。

據BBC早前報導指出，當時仍是房地產大亨的川普曾多次公開批評日本，他以自己的名義投書美國主要報紙，指責美國在防衛盟邦、維持世界秩序的同時，卻被日本等國在經濟上「佔盡便宜」。他主張，應對這些國家課徵重稅作為懲罰，並呼籲美國政府不要再「為別人買單」。

「我們納稅是為了保護他們，但看看日本產品被進口到美國，看看美國人在汽車和電子工廠裡失去了工作，這太荒謬了」，川普的觀點也曾引起美國民眾，尤其是受到全球化衝擊的藍領階層共鳴。當時日本車與電子產品大量輸入美國，使不少工廠倒閉、勞工失業，這種結構性變化讓川普「反貿易、課關稅」的論述顯得特別有煽動力。儘管川普的經濟觀點常被批評，但簡單的語言卻能轉化為有效的政治工具，強化他「替美國人出氣」的形象。

1987年川普接受CNN訪問時，更揚言要讓盟友付出代價，直言日本表面是親密的盟友，實際上卻掠奪美國的財富。BBC報導指出，川普在「歐普拉秀」中也曾激動的說，「將以不同方式處理外交政策，要求盟國『支付應承擔的份額』」。

據了解，日本首相石破茂不久前對25%關稅表達不滿，罕見在活動中強烈的表示「難道我們就必須閉嘴忍氣吞聲嗎？」引起關注。目前美國財政部長貝森特為了出席世界博覽會而抵達日本，因此外界也好奇是否會展開非正式關稅談判。