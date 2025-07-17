川普推測「陸將對製銷芬太尼者判死刑」 北京未正面回應

針對美國總統川普昨天表示，他認為中國將很快就會將製造與分銷芬太尼的人判處死刑，中國外交部發言人林劍今天並未正面回應，僅指美方執意對中國加徵芬太尼關稅，嚴重損害中方利益，若真心想與中國合作，就應以平等、尊重方式與中方對話。

中國外交部下午舉行例行記者會。北京日報報導，林劍在回答外媒相關提問時，作上述表示。

林劍說，中方多次表明芬太尼「是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國自身」。美方無視中方的善意，執意對中國加徵芬太尼關稅，這嚴重衝擊中美在禁毒領域的對話與合作，也嚴重損害中方利益。

他又說，美國如果真心想與中國合作，就應正視客觀事實，「以平等、尊重、互惠的方式與中方對話」。

外媒報導，川普（Donald Trump）16日在簽署「終止所有致命芬太尼販運法案」（Halt All Lethal Trafficking of Fentanyl Act）前表示，「我認為我們會找到解決辦法，讓中國最終對製造芬太尼且將其運往我國的人判處死刑」，「我相信這很快就會發生」。

川普並表示，法案將所有與芬太尼相關的物質歸類為第一級管制藥物，非法販運者將強制面臨最少10年刑期。