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美國財長貝森特抵達日本　有無關稅談判成焦點

中央社／ 東京17日綜合外電報導
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。(路透)
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。(路透)

美國總統川普本月7日宣布，將對日本的進口商品課徵25%關稅，負責與日本協商關稅的美國財政部長貝森特今天下午抵達當地，外界也關注他此行是否跟日方展開非正式的關稅談判。

日本朝日電視台報導，貝森特（Scott Bessent）此行是為了出席2025年世界博覽會（大阪關西世博）本月19日舉行的「美國日」活動，這是他上任後首次訪問日本。

目前兩國之間並未公布相關正式談判計畫，不過根據日本政府相關人士透露，代表日方協商關稅的經濟再生擔當大臣赤澤亮正，正在就此事協調前往日本關西地區，以便與貝森特會面。

報導指出，貝森特預計最快明天前往日本首相官邸，拜會日相石破茂

川普（Donald Trump）本月稍早宣布，將從8月1日起向多個貿易夥伴的銷美商品課徵對等關稅，其中日本商品的稅率為25%。貝森特於對等關稅生效之前訪日，也使外界關注雙方是否進行非正式協商。

赤澤亮正從4月以來已訪美7次，持續跟美方談判；石破茂與川普6月在加拿大的七大工業國集團（G7）高峰會期間曾舉行場邊會議，兩人也通過幾次電話，但至今尚未談成協議。

關稅 貝森特 稅率 石破茂 日本 川普 對等關稅

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