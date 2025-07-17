川習會+貿易協議…川普對陸態度軟化 外媒分析「打破紅線全為這事」

彭博資訊16日獨家引述知情人士報導，美國總統川普為爭取與中國大陸國家主席習近平舉行峰會並達成貿易協議，已放緩對中的強硬語氣。

川普第二任期上路滿半年，已軟化他在競選期間針對美中龐大貿易逆差，及隨之而來的就業流失所採取的強硬言辭。這種較為溫和的態度，也與他揚言以高額關稅重創其他貿易夥伴經濟的做法形成鮮明對比。

據報導，自稱將以「非常友好的方式」與中國交鋒的川普，目前專注於與北京達成類似第一任期時促成的購買協議，並慶祝快速成果，而非著手解決貿易失衡的根本原因。

一些知情人士透露，川普與幕僚開會時，往往是立場最不強硬的人。政府官員則強調，川普個人一向對習近平抱持好感，並指出他在第一任期仍對華為實施嚴格限制，並對多數中國出口產品加徵關稅。不過，川普多變的決策風格，以及背離原先強硬政策承括的做法，已引發政府內部決策者與外部顧問的憂慮。

美國政府近日允許輝達重新向中國銷售較低階的特供版H20晶片，逆轉了川普政府原先聲稱要防止美方關鍵技術落入北京手中的政策。這種轉變進一步加深外界疑慮，認為美方先前對中畫下的紅線，如今已可放上談判桌。

根據報導，為了進一步緩和緊張局勢，美國官員正準備推遲原定8月12日的對中關稅恢復至145%期限；貝森特日前接受彭博電視訪問時表示，這一期限具有彈性。一位知情人士透露，這項關稅休戰可能再延長三個月。與此同時，川普正對其他國家，包括主要盟友，祭出新關稅，並威脅將對製藥和半導體等行業採取更多行動。

美國國務卿魯比歐曾是參院最堅定的對中鷹派之一，但他在上周表示，川習會的可能性很高，還說自己與中國外交部長王毅進行「非常建設性和積極」的會談。

知情人士透露，一些政府官員目前專注於促使中國同意購買一定數量的美國商品與服務，品項則尚未確定，這或許能回應川普對貿易逆差的關切，但長期來看，對縮小龐大的貿易缺口幫助有限。

川普對中日益溫和的處理方式，正導致顧問團隊內部出現分歧。一些貿易團隊成員希望對北京保持強硬立場，並私下承諾，絕不會將出口管制納入貿易談判。