「一家子叛徒」！川普加徵關稅救盟友波索納洛 反激起巴西全民怒火

美國總統川普9日致函巴西左翼總統魯拉，要求撤銷針對右翼前總統波索納洛的指控，怒斥此案是「一場必須立刻結束的獵巫行動」，並宣布將對巴西進口商品加徵50%關稅，直到相關指控被取消為止。然而，經過一週，這項舉措顯然適得其反。

衛報16日報導，川普長期以來一直是波索納洛最重要的國際支持者，此次發動帶有政治動機的貿易戰，顯然期望透過干預，改善現年70歲的波索納洛處境，協助其免於入獄。

波索納洛的兒子、參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）呼籲魯拉政府，立即屈服於川普的最後通牒，為其父提供不起訴豁免，甚至將巴西目前的困境比擬為二戰末期的日本。他說：「我們必須展現責任感，避免兩顆原子彈落在巴西。」

然而，川普的舉動反而振奮了波索納洛的左翼競爭對手，讓魯拉的民調回升，並激起民眾對波索納洛家族公憤。多年來，波索納洛一向自詡為愛國民族主義者。

保守派的聖保羅州報（Estado de São Paulo）15日發表社論，怒斥波索納洛「根本不在乎巴西，是偽裝的愛國者」，並嚴厲批評他顯然願意為了自保，不惜將國家拋給狼群，更直言巴西保守派必須選邊站：「是巴西，還是波索納洛。兩條道路，截然對立。」

波索納洛一家過去數月夢想川普可能幫助波索納洛逃過牢獄之災，如今似乎已意識到反而搬石頭砸了自己的腳。消息人士告訴路透：「博得川普注意的興奮很快變了味，因為波索納洛家族意識到，與自身立場綁在一起的關稅帶來了沉重的壓力。」

波索納洛15日堅稱反對加徵關稅，並將責任歸咎於魯拉「挑釁」美國，還聲稱只要獲得「與川普對話的自由」，至少可以解決部分問題。

不過，參與抗議的教師馬奎斯（Silvana Marques）堅決表示，巴西不應屈服於「瘋狂」川普的要求，讓波索納洛逍遙法外，並回憶巴西未曾追究1964至1985年獨裁政權軍事領導人的嚴重後果。她直言：「我們絕不能再讓這種事發生。」

馬奎斯也像許多巴西人一樣，對波索納洛一家鼓動川普對巴西發動經濟戰深感不滿。她說：「他們是一家子的叛徒」，並認為美國人肯定也在想，「我們真得要多付50%的價格買巴西進口商品，只是為了保護這個已經沒用的老傢伙嗎？」