美國盯上芬太尼課2倍關稅 川普態度放緩稱中國「已採取重大行動」

美國總統川普16日表示，北京對控制芬太尼流通「已採取重大行動」。今年2月他以芬太尼問題為由，對中國加徵高關稅。

香港南華早報報導，川普在白宮橢圓辦公室對記者表示：「我認為中國一直有在幫忙。我的意思是，多年來芬太尼問題一直很嚴重，但從我上任以來，持續與他們溝通，他們也正採取重大行動。你知道，他們因為芬太尼而被加徵關稅，但他們確實想有所作為。」

川普這番正面評價與他先前的強硬立場，形成鮮明對比。美中高層正就彼此的關稅措施與貿易限制進行談判，試圖達成共識，緩和對抗局面。

川普2月於社交平台指大量毒品尤其是芬太尼，來自中國。除非停止或大幅減少，否則關稅將於3月4日如期實施。之後，他正式簽署《制止所有致命芬太尼販運法案》（HALT Fentanyl Act），法案將所有與芬太尼相關的物質從現行的第二級管制藥物，永久列入第一級管制清單，懲罰包括強制最低10年有期徒刑。

川普周三簽署法案時補充，「中國供應了大部分的芬太尼，有人說是全部。他們把芬太尼運到墨西哥，甚至直接送進我們國內。我們加徵了20%的關稅，所以他們因此付出了數十億美元的代價。」

川普表示，「我認為我們會談成，最終讓中國對製造這些東西的人處以死刑。」

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