快訊

賴清德上任將首度赴花蓮 地方：竟是為大罷免「裂解十講」

從爆買轉變到走馬看花 高端陸客為何不再愛日本？

教保困局／幼托整合反讓階級對立 大班一師引爆人力荒

聽新聞
0:00 / 0:00

祭更嚴格反傾銷措施！加拿大將對陸鋼材徵收25%關稅

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。路透
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。路透

為協助陷入困境的加拿大鋼鐵業，加拿大總理卡尼（Mark Carney）16日宣布，加拿大將於7月底開始前對從非美國國家進口的、含有在中國大陸熔煉和澆鑄的鋼鐵的產品徵收25%關稅。此外，將對來自美國和墨西哥以外國家的鋼鐵進口量設置了限制。

綜合路透、加拿大《環球新聞》、《華爾街日報》報導，上述提到實施關稅配額制度的國家，從這些國家進口的鋼鐵，若超過2024年的進口量，將被徵收50%的關稅；未與加拿大簽署FTA的國家，將其免關稅進口配額，從2024年水準的100%下調至50%，超出部分同樣將徵收50%的關稅；美墨加貿易協定（USMCA）貿易夥伴則維持既有安排。

路透報導指，這些措施是因應加拿大國內鋼鐵業指稱，由於美國徵收高額鋼鋁關稅，其它國家正將鋼材轉銷至加拿大市場，導致本國業者競爭力下降。加拿大鋼鐵業界要求政府祭出更嚴格的反傾銷措施來加以保護。

加拿大鋼鐵生產商協會（Canadian Steel Producers Association）執行長科布登（Catherine Cobden）對此表示，對與中國有關聯的鋼鐵徵收關稅，是解決鋼鐵行業產能過剩問題的勇敢嘗試。

本月稍早，美國總統川普已將鋼鐵和鋁材的進口關稅從25%提高至50%。加拿大目前是美國最大的鋼鐵供應國。

卡尼並表示，政府在採購案中將優先考慮本地鋼鐵業者，同時推出一項10億加元基金，用於支持鋼鐵公司在國防等產業中的發展項目，「這些措施將確保加拿大鋼鐵製造商在瞬息萬變的全球鋼鐵市場中，藉由防止貿易轉向而提升競爭力。」

關稅 鋼鐵 川普 加拿大

延伸閱讀

加國總理致電撤數位服務稅 白宮：他向川普屈服了

澤倫斯基飛8000公里無緣見川普 G7挺烏聯合聲明難產

美國拒加強對俄施壓 G7峰會無挺烏聯合聲明

川普是全場變數！G7峰會加拿大登場氣氛緊張 專家盼無爆炸性衝突

相關新聞

各國關稅談判進展一次看！這國被美已讀不回 日本恐苦吞25%

美國總統川普上周陸續公布多國關稅通知信，在8月1日對等關稅大限前，各國爭相與美方談成貿易協議。台灣至今尚未收到關稅信，情...

美國盯上芬太尼課2倍關稅 川普態度放緩稱中國「已採取重大行動」

美國總統川普16日表示，北京對控制芬太尼流通「已採取重大行動」。今年2月他以芬太尼問題為由，對中國加徵高關稅。

祭更嚴格反傾銷措施！加拿大將對陸鋼材徵收25%關稅

為協助陷入困境的加拿大鋼鐵業，加拿大總理卡尼（Mark Carney）16日宣布，加拿大將於7月底開始前對從非美國國家進...

專家：歐盟普遍不確定與美關係變 憂達成貿易協議也恐變卦

美國關稅寬限期即將於8月1日到期，歐盟貿易談判代表近日出發赴美談判，希望降低30%的關稅，不過歐洲企業組織協會副總幹事桑...

川普：150多國關稅稅率可能統一為10%或15%

美國總統川普周三（16日）表示，他即將對150多個國家發出信函，通知這些國家，他們的關稅稅率可能會是10%或15%。

Fed威廉斯警告：關稅開始推升通膨 偏緊的貨幣政策合適

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，川普提高關稅的措施已經開始推升通膨，他預期關稅在未來幾個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。