各國關稅談判進展一次看！這國被美已讀不回 日本恐苦吞25%

美國總統川普上周陸續公布多國關稅通知信，在8月1日對等關稅大限前，各國爭相與美方談成貿易協議。台灣至今尚未收到關稅信，情勢不明。其他主要國家方面，川普多次點名印度快達陣，近來歐盟也出現正面訊號；美國傳統盟友加墨則抱團取暖，強調合作因應美國關稅。被祭出最高50%關稅的巴西則被白宮「已讀不回」；日韓仍在談判中，川普卻揚言對日本「照章辦事」。其他超過百個小國家的關稅稅率則快出台，預計落在10%、15%左右。

川普：印度快達陣、歐盟也有可能

路透報導，川普日前接受真美國之聲（Real America’s Voice）的專訪在16日播出，他表示，美國與印度非常接近達成協議，與歐洲也有可能談成。

問及可能達成哪些協議時，川普回答：「我們和印度快了......也有可能與歐盟達成協議。」

與此同時，歐盟貿易事務主管塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）正在前往華府展開磋商，而印度貿易代表團則已於14日抵達華府準備新一輪談判。

印度：26%（尚未收到通知信）

歐盟：30%（7/11收信）

加拿大、墨西哥互相取暖

墨西哥總統薛恩鮑姆16日證實，已經與加拿大總理卡尼通話，雙方討論與川普政府談判所採取的策略，也分享收到通知信的經歷，同時強調兩國將合作因應川普關稅衝擊。她補充，卡尼預計拜訪墨西哥，但尚未確定具體日期。

紐約時報報導，墨西哥官員過去數月持續與美方協商，針對川普關切的毒梟與移民議題也有所因應，但成效似乎有限。川普16日再度砲轟墨西哥未能制止毒品集團行動。對此，薛恩鮑姆本周也為墨西哥執法行動辯護，強調當局「每天」都在查封並摧毀毒品實驗室。

路透報導，卡尼16日稍早表示，目前尚未與美方達成對加拿大工人有利的協議。川普在真美國之聲訪問也透露，現在判斷能否與加拿大談成協議仍為時過早。

此外，根據加拿大廣播公司（CBC）報導，卡尼15日表示，川普執意推行關稅政策，任何與美方的協議都可能需要接受部分出口商品被課稅。這番言論凸顯卡尼認為，沒有國家能與美國談到零關稅的貿易協議。

加拿大：35%（7/10收信）

墨西哥：30%（7/11收信）

巴西被已讀不回

根據路透，巴西政府16日表示，已在15日再次致函美方，敦促回應其在5月16日提出的貿易協議提案，重申願意尋求雙方都能接受的協議。巴西副總統奧克明（Geraldo Alckmin）14日曾透露，該提案迄今未獲回覆。

此外，路透引述巴西媒體Valor Econômico報導，消息人士指出，巴西總統魯拉已錄製一段全國電視與廣播演說，回應川普威脅對巴西加徵關稅一事。該演說尚未播出。

巴西：50%（7/9收信）

日本剉咧等？

川普16日在白宮接受記者提問時，談及美國與多國的關稅協商。在提及與日本的談判時，川普表示，美國可能會在與日本的關稅問題上「嚴格依照協議內容」行事。

日本：25%（7/7收信）

南韓內部擬定談判紅線

根據朝鮮日報，南韓通商當局正針對美方提出的農畜產品開放要求劃定底線，考慮排除爭議較大的30月齡以上美牛進口議題，改以部分開放稻米市場及放寬水果檢疫作為替代協商方案。

另外，朝鮮日報16日曾報導，美方7月10日與南韓談判時，要求設立一支大規模投資基金，金額可能高達4000億美元，這疑似成為韓美談判卡關的原因之一。

南韓：25%（7/7收信）

逾百個小國關稅快出台

路透報導，川普16日表示，針對規模較小、超過150個國家的關稅即將出爐，稅率可能落在10%、15%左右。