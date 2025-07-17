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專家：歐盟普遍不確定與美關係變 憂達成貿易協議也恐變卦
美國關稅寬限期即將於8月1日到期，歐盟貿易談判代表近日出發赴美談判，希望降低30%的關稅，不過歐洲企業組織協會副總幹事桑托斯（Luisa Santos）表示，不管歐盟和美國有沒有達成協議，歐盟對美國的信任已經消失。
美國近期陸續發出關稅通知函，目前已累積達25國，擬8月1日起向歐盟課徵30%的關稅；歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責貿易的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）近日再度啟程赴美談判。
彼得森國際經濟研究所（PIIE）16日邀請專家學者分析美國關稅政策。
桑托斯表示，歐盟恐怕很難接受高於10%的關稅，也希望能夠在「232條款」的關稅上取得穩定的解決方案。
桑托斯說，歐盟現在看待美國市場的方式已與5個月前不同，對美國的信任也已經消失，這也是為什麼現在歐盟開始在分散市場；桑托斯說，歐盟當然不可能放棄美國市場，但歐盟確實在尋找其他選項。
桑托斯表示，歐盟現階段普遍不確定美國與歐盟之間的關係會變成什麼樣子，就算雙方達成貿易協議，歐盟也不敢確定這些協議未來不會變卦。
此外，印尼日前在收到關稅通知函後，川普15日又宣布與印尼達成貿易協議，印尼被課徵的關稅從32％降至19%。
德國馬歇爾基金會同盟戰略競爭負責人納斯（Penelope Naas）分析說，川普認為他還能夠從其他國家拿到更好的協議條件，所以利用關稅通知函作為籌碼來向各國施壓，可以看作是談判策略之一，但納斯也表示，如果其他國家不認真看待這些通知函，它們最後都會生效。
納斯表示，上周的重點是關稅通知函，她希望看到這周演變成達成協議的一周。
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