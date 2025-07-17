川普：150多國關稅稅率可能統一為10%或15%

美國總統川普周三（16日）表示，他即將對150多個國家發出信函，通知這些國家，他們的關稅稅率可能會是10%或15%。

川普先在白宮對記者說，這150多國屬於同一群組，「我們就將直接寄給他們付款通知（a notice of payment），通知裡告知關稅稅率會是多少」。川普表示，對於這一群組裡的國家，關稅稅率都會一樣。他解釋，這群貿易夥伴，「不是大國，和我們的貿易額也不大。」

周三稍晚，他在Real America's Voice的訪談中提到，這150多國群組的稅率，「可能是10%或15%，我們還沒決定」。

川普在專訪時也說，他的行政團隊非常接近與印度達成協議，並有可能與歐洲也談成協議。至於加拿大，現在要談論前景還太早。

川普說：「我們可能會與歐洲達成協議，不過，說實話，我對此並不在意。」暗示他先前發給歐盟的函件，本身就可以視為一種協議。

彭博資訊指出，川普及其顧問最初希望和多國達成貿易協議，但他本人近期卻將這些關稅函吹捧為「協議」，可見他對反覆談判不感興趣。

川普近日陸續發出多封關稅函，通知收信的貿易夥伴，若未能與白宮談成更好的條件，美國將從8月1日起徵收函中所定的關稅。這些關稅函，等於將原本7月9日的對等關稅暫停期限延後了三周。