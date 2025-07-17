Fed威廉斯警告：關稅開始推升通膨 偏緊的貨幣政策合適

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，川普提高關稅的措施已經開始推升通膨，他預期關稅在未來幾個月將對通膨產生更大影響，這也使得聯準會（Fed）當前具有限制性（偏緊）的貨幣政策立場「完全合適」。這暗示他不願在7月底的會議上支持降息。

威廉斯16日在紐約商業經濟協會的一場演講中表示：「整體而言，我預期關稅將導致今年下半年與明年上半年通膨率拉高約1個百分點」，此外，美元走弱「未來也可能會略微增加通膨壓力」。

威廉斯表示：「須注意的是，關稅的影響仍處於初期階段，尚需時間才會全面顯現。儘管到目前為止，我們在總體數據中只看到關稅帶來相對溫和的影響，但我預期這些影響會在接下來的幾個月增加。」

他說，2025年下半年通膨可能加速的風險，應該會讓聯準會在降息方面保持謹慎，「為了達成我們就業最大化和物價穩定的目標，維持目前這種溫和限制性的貨幣政策立場是完全合適的。」

聯準會今年迄今持續把基準利率維持在4.25%-4.5%不變，市場普遍預期7月29-30日的決策會議也將按兵不動。利率期貨顯示，投資人押注下一次降息可能在9月。 少數聯準會官員暗示，對在7月底會議降息持開放態度，他們認為任何由關稅引發的通膨都將是一次性的，可忽略不計。

本周稍早公布的通膨數據顯示，川普對進口商品加徵的關稅已開始讓部分商品價格上漲。不過，由於服務領域價格上升趨緩，整體消費者物價連續第五個月低於市場預期。

他說：「我們已經看到關稅上調對核心商品價格造成初步影響」，包括家電、樂器、行李箱和餐具等商品都受影響。

威廉斯表示，他預期今年經濟成長率將放緩至1%左右，失業率將從目前的4.1%，年底升至4.5%。

在通膨方面，威廉斯表示，他認為今年的通膨率將介於3％-3.5%，明年將回落至大約2.5%。他預期2027年通膨率將達到2%的目標。