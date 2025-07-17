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美促韓設4000億美元投資基金 韓媒：談判卡關原因

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
朝鮮日報報導，美國政府要求南韓設立一支大規模投資基金。圖為美國總統川普。 （路透）
朝鮮日報報導，美國政府要求南韓設立一支大規模投資基金。圖為美國總統川普。 （路透）

朝鮮日報十六日報導，美國政府七月十日與南韓進行貿易談判時，要求南韓設立一支大規模投資基金，金額可能高達四千億美元，約台幣十一點八兆元。這項要求與美方先前要求開放牛肉、白米等農畜產品市場屬於完全不同層級的訴求，基金規模甚至高達南韓二○二五年國家預算的百分之八十，堪稱天文數字的投資基金，疑似是導致韓美談判卡關的原因。

朝鮮日報描述，基金暫定為「製造業合作強化基金」，用於提振美國製造業，南韓企業在美國設廠、擴廠或投資當地企業作資金來源。這項消息十五日獲證實，南韓政府七月十一日曾討論基金規模、融資及投資領域。

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