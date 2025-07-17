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印尼「給夠多」 輸美關稅降至19％

聯合報／ 記者陳熙文、編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
印尼總統普拉伯沃承諾向美購買能源、農產品及50架波音飛機。 （路透）
印尼總統普拉伯沃承諾向美購買能源、農產品及50架波音飛機。 （路透）

美國總統川普十五日宣布與印尼達成貿易協議，印尼輸美商品關稅將從原本面臨的百分之卅二降至百分之十九。這也使印尼成為目前亞洲對等關稅最低的國家。印尼的讓步包括對美商品零關稅，並將購買美國能源、農產品和波音飛機。

川普十五日表示，對越南的貿易協議已幾乎完成，他可以公布與越南貿易協議細節，但沒這個必要。

川普十五日上午在「真實社群」發文說，他曾和印尼總統普拉伯沃直接交涉，已與印尼達成對各方有利協議。他同日下午又發文說，印尼已承諾購買一百五十億美元的美國能源、四十五億美元農產品和多架七七七型飛機在內五十架波音飛機。

路透十六日報導，普拉伯沃的發言人哈桑當天說，印尼經「非比尋常的苦戰」後已和美國達成協議，印尼的稅率比其他東南亞國家低許多。普拉伯沃在社群媒體Instagram說，印尼與美國已同意讓雙方貿易關係邁入新時代，他和川普舉行過「非常良好」通話。普拉伯沃也說，雅加達在貿易談判中理解美方利益，達成協議後仍會持續協商，「我們給得夠多了」。

川普七日曾對印尼發出八月一日起適用百分之卅二稅率通知函，他四月「解放日」宣布的印尼對等關稅稅率也是百分之卅二，與台灣稅率相同。日經亞洲十五日引述專家報導，美國和印尼這次協議將成為早期指標，讓其他國家得以觀察未來走向。

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