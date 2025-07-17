美晶片、藥品課徵關稅 月底公布

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美國總統川普表示，他可能最快在本月底公布對進口藥品課徵的關稅，並且可能近期宣布半導體關稅，暗示這些新的產業式關稅，可能會與預定8月1日執行的廣泛「對等」關稅一起實施。

川普15日談到藥品關稅時表示，「可能在本月底（公布），我們將從低關稅開始，並且給製藥公司一年左右時間準備，然後我們將會把關稅提到非常高的水準」。

川普還表示，他對半導體實施關稅的時間表和藥品「類似」，而且對晶片徵稅「沒那麼複雜」，但沒有提供更多細節。

他在本月初的內閣會議表示，計劃在未來幾周對銅徵收50%關稅，同時預期藥品關稅將高達200%，在這之前將給予製藥業者一年時間將製造業務遷回到美國。 川普已經宣布根據1962年《貿易擴展法》第232條對藥品進行的調查，表示大量從海外進口的藥品威脅國家安全。

彭博資訊分析，任何關稅都可能立即影響禮來、默沙東及輝瑞等在海外生產藥品的製藥商，也會提高美國消費者成本。

川普的半導體關稅計畫也面臨同樣風險，預料不僅影響晶片本身，還會影響蘋果和三星電子的筆電和智慧手機等暢銷產品。

關稅 川普

延伸閱讀

對越南關稅降至20% 如何定義洗產地？川普：美越貿易協議大致敲定

真要動手？川普不滿聯準會主席鮑爾 佛州眾議員：99%確定開除

黃志芳：川普動態調整關稅 未來幾年一定上上下下

俄烏和談期限50天…川普威脅祭「次級制裁」 這三國首當其衝

相關新聞

對日關稅談判不樂觀 川普：美國與印度貿易協議接近了

美國總統川普16日再度表示，美國接下來可能宣布與印度達成貿易協議，並稱美國持續與日本談判，但川普評估，美國課徵日本的關稅...

關稅戰川普各個擊破…賺500億美元稅收

儘管美國總統川普政策反覆，常被譏為「川普終將退縮」（TACO），但仰仗領導地表最強國家這個籌碼，他發動的關稅戰迄今都讓多...

印尼「給夠多」 輸美關稅降至19％亞洲國家最低

美國總統川普十五日宣布與印尼達成貿易協議，印尼輸美商品關稅將從原本面臨的百分之卅二降至百分之十九。這也使印尼成為目前亞洲對等關稅最低的國家。印尼的讓步包括對美商品零關稅，並將購買美國能源、農產品和波音飛機。

美促韓設4000億美元投資基金 韓媒：談判卡關原因

朝鮮日報十六日報導，美國政府七月十日與南韓進行貿易談判時，要求南韓設立一支大規模投資基金，金額可能高達四千億美元，約台幣十一點八兆元。這項要求與美方先前要求開放牛肉、白米等農畜產品市場屬於完全不同層級的訴求，基金規模甚至高達南韓二○二五年國家預算的百分之八十，堪稱天文數字的投資基金，疑似是導致韓美談判卡關的原因。

川普：將宣布一些不錯協議 對其餘逾150國徵同樣關稅

美國總統川普陸續公布將對20多個貿易夥伴課徵的新關稅稅率，其中未含台灣。他今天表示，「有一些不錯的協議將宣布」，可能包括...

美施壓南韓、巴西 又出新招

美國以貿易政策遂行產業與外交目標的跡象愈來愈明顯。韓媒報導，美國與南韓談判貿易協議時，要求南韓設立規模數十億美元的投資基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。