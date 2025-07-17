美晶片、藥品課徵關稅 月底公布

美國總統川普表示，他可能最快在本月底公布對進口藥品課徵的關稅，並且可能近期宣布半導體關稅，暗示這些新的產業式關稅，可能會與預定8月1日執行的廣泛「對等」關稅一起實施。

川普15日談到藥品關稅時表示，「可能在本月底（公布），我們將從低關稅開始，並且給製藥公司一年左右時間準備，然後我們將會把關稅提到非常高的水準」。

川普還表示，他對半導體實施關稅的時間表和藥品「類似」，而且對晶片徵稅「沒那麼複雜」，但沒有提供更多細節。

他在本月初的內閣會議表示，計劃在未來幾周對銅徵收50%關稅，同時預期藥品關稅將高達200%，在這之前將給予製藥業者一年時間將製造業務遷回到美國。 川普已經宣布根據1962年《貿易擴展法》第232條對藥品進行的調查，表示大量從海外進口的藥品威脅國家安全。

彭博資訊分析，任何關稅都可能立即影響禮來、默沙東及輝瑞等在海外生產藥品的製藥商，也會提高美國消費者成本。

川普的半導體關稅計畫也面臨同樣風險，預料不僅影響晶片本身，還會影響蘋果和三星電子的筆電和智慧手機等暢銷產品。