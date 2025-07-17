美財長：近期將與中方會談 不必擔心8月12日關稅休戰到期日

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導
美國財政部長貝森特表示，美中關稅談判情勢良好，預計雙方幾周內將再舉行會談。美聯社
美國財政部長貝森特表示，美中關稅談判情勢良好，預計雙方幾周內將再舉行會談。美聯社

美國財政部長貝森特表示，美中關稅談判情勢良好，預計雙方幾周內將再舉行會談。他希望儘快與大陸國務院副總理何立峰見面，或許就在下個月初。

美中雙方於5月12日宣布暫停加徵部分關稅，90天休戰將於8月12日到期。彭博報導，貝森特15日受訪時說：「我告訴投資者，不必擔心8月12日（這一日期）。」

作為川普政府對中方關稅談判的核心人物之一，貝森特希望儘快與大陸國務院副總理何立峰會面，地點可能在第三國，時間或在下月初。

「中共領導層8月初將舉行大型會議。我們正在安排，看會面在會議之前還是之後舉行，以及是否在第三國舉行。」

報導提及，貝森特證實華府已向AI晶片巨頭輝達保證，該公司會獲授權，即將恢復向中國大陸銷售旗下H20晶片，這是美方與中方談判期間提出的籌碼之一，目的是讓中國大陸取得足夠的人工智慧晶片，離不開美國技術，並指大陸企業目前僅能獲得輝達的「第四級」晶片，非最高級。

貝森特並指，這是美方在日內瓦和倫敦談判中使用的一個籌碼，美中互相有對方想要的東西，雙方處於非常好的狀態。

美國商務部長盧特尼克8日曾表示，美中代表團將在8月初展開更大規模的貿易對話。他當時披露，除了他，美方代表團也將包括貝森特和貿易代表格里爾。

外界認為，美中第三輪談判關注議題仍會聚焦在關稅問題上。今年5月美中日內瓦會談達成的成果中，雙方互相取消了91%的關稅、另外還有24%的關稅進入了「90天的暫停期」。另一方面，還是聚焦在稀土問題上。貝森特前不久還喊話，希望中方能夠將對美稀土出口量，恢復到4月初的水準。

而美中關稅戰確實影響大陸出口數據，大陸海關總署副署長王令浚表示，受美國「對等關稅」影響，美中貿易額年增率由第1季增長，到第2季轉為下降，降幅達到20.8%。不過，王令浚進一步指出，近期日內瓦、倫敦經貿會談取得積極進展，美中貿易有所回升，目前美中雙方團隊正在加緊落實倫敦框架有關成果。

關稅 川普

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