關稅戰川普各個擊破…賺500億美元稅收

儘管美國總統川普政策反覆，常被譏為「川普終將退縮」（TACO），但仰仗領導地表最強國家這個籌碼，他發動的關稅戰迄今都讓多數國家選擇克制忍讓、不強硬反擊，他幾乎毫無代價就賺進近500億美元額外關稅收入，還把成本轉嫁給全世界，並且贏得以雙邊貿易協商「各個擊破」的貿易戰目標。

川普對全球進口產品課徵10%關稅、鋼鋁50%、汽車25%，但除了中國大陸與加拿大外，鮮有國家報復，就連揚言報復的歐盟也延後實施，將談判期限延至8月1日。

美國財政部數據顯示，第2季美國關稅收入達640億美元，較去年同期暴增470億美元，今年來累計額外進帳近500億美元。面對擁有全球最大消費市場的美國，多數國家權衡利弊後選擇隱忍退讓，因為報復帶來的政治快感，遠不及隨後的經濟代價。

供應鏈專家、Proxima執行副總裁吉爾指出，川普關稅政策成本並非全由美國消費者負擔，蘋果、愛迪達與賓士等全球品牌正試圖把關稅成本轉嫁到其他市場，因為「美國消費者可能接受5%漲幅，但很難吞下20%、甚至40%」。