專家看美印協議…礦坑中的金絲雀

美國總統川普15日宣布與印尼達成貿易協議，印尼輸美商品關稅將從原本面臨的32%降至19%。這也使印尼成為目前亞洲對等關稅最低國家。印尼的讓步包括對美商品零關稅，並將購買美國能源、農產品和波音飛機。

川普政府4月宣布對等關稅政策並給出談判寬限期，除了與英國、越南等國達成協議，美國近期陸續向各國寄送關稅通知函，包括日本、南韓、印尼、菲律賓、馬來西亞等國，目前已累積達25國，但台灣尚未收到通知函。川普15日表示，對越南的貿易協議已幾乎完成，他可以公布與越南貿易協議細節，但沒有這個必要。

地緣政治風險顧問公司APCO經濟安全政策資深主任、川普第一任期白宮官員朗恩說，美國印尼協議將成為「礦坑中的金絲雀」，他最關注的是，華府是否利用7日起陸續公布的關稅函施壓他國或改善協議條件。朗恩說，川普也提到對印尼銅礦尤感興趣，關鍵礦物可能是促成協議一大因素。

川普7日曾對印尼發出8月1日起適用32%稅率通知函，他4月2日「解放日」宣布印尼對等關稅稅率也是32%，與台灣的解放日稅率相同。日經亞洲15日引述專家報導，美國和印尼這次協議將成為早期指標，讓其他國家得以觀察未來走向。