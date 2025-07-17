美施壓南韓、巴西 又出新招

美國以貿易政策遂行產業與外交目標的跡象愈來愈明顯。韓媒報導，美國與南韓談判貿易協議時，要求南韓設立規模數十億美元的投資基金，提振美國製造業。美國也宣布對巴西的貿易行為與數位支付服務啟動「301調查」，為美國總統川普威脅8月對巴西產品課徵50%關稅後的最新施壓行動。

朝鮮日報引述南韓官員的話報導，美國最近在南韓進行關稅談判時，要求南韓設立一個規模數十億美元的「製造業合作強化基金」，將提供南韓企業在美設廠、擴廠或投資當地夥伴的資金。報導指出，這項要求15日獲得南韓當局證實，也大幅背離美方先前施壓南韓放寬農業和數位數據貿易壁壘的要求。

報導指出，美方這項要求是參照日本的提案。日本提議成立一個主權基金形式的基金，支持美國產業，傳提案的規模上看4,000億美元。由於南韓和日本對美國的貿易順差規模相當，華府期待首爾也提出類似承諾。

雖然一般認為，南韓設立這類基金可行，但提出的時機和規模卻成為首爾的重大挑戰。美方提案的基金規模超過南韓年度預算的80%，已引發南韓政府內部熱議。南韓官員也已對美方的要求感到挫敗，認為雙方談判卡關的癥結點是美國商務部長盧特尼克「不切實際」的期待。

另一方面，美國貿易代表署（USTR）15日宣布，已根據1974年貿易法第301條，對巴西「不公平」的貿易行為展開調查。川普上周在宣布8月起對巴西輸美產品課徵50%關稅時，也表示他贊成美國貿易代表葛里爾啟動這項調查。

葛里爾說，這項調查將了解巴西在數位貿易和關稅優惠等領域的做法，是否「不合理或具歧視性，並對美國商業造成負擔或限制」。

他指出，巴西「不平等貿易行為」的受害者包括美國社群媒體等企業，以及勞工、農民和技術創新者，「我確定巴西的關稅和非關稅壁壘值得進行全面調查，並可能採取因應行動」。

川普對巴西課徵的高關稅讓許多貿易專家感到驚訝，因為巴西對美國還有貿易逆差，而且川普還將關稅稅率連結到巴西審判前總統波索納洛涉嫌叛變的國內司法事務。巴西還沒對美國啟動調查的消息做出立即反應。巴西副總統奧克明14日表示，尚未收到華府對其兩個月前貿易談判中提案的回應。