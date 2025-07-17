印尼輸美關稅降至19% 亞洲國家最低

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
印尼總統普拉博沃16日證實與美國達成協議。路透
印尼總統普拉博沃16日證實與美國達成協議。路透

美國總統川普15日宣布與印尼達成貿易協議，印尼對美國進口產品實施免關稅，還將大買美國產品，輸美產品稅率將降至19%，遠低於關稅通知函威脅的32%，更是亞洲國家最低。川普也表示，印度談判也正朝類似印尼方向，他正在研究五到六項協議，預期8月1日前將再達成兩到三項貿易協議。

川普15日先在社群媒體預告已與印尼達成貿易協議，之後在白宮說明細節表示，印尼「將支付19%（關稅），我們不會支付任何關稅」，「我們將獲得全面准入印尼市場」。他在社群媒體說，印尼同意購買150億美元的美國能源、45億美元的美國農產品、及50架波音客機，「許多都是777客機」。

美國與印尼貿易協議
美國與印尼貿易協議

他表示，印尼的「銅非常強」，並且加工「一些非常珍貴」的關鍵礦產，「我們有一些即將宣布的協議」。他也說，若有來自其他高關稅國家的轉運貨物自印尼輸美，該國的關稅將疊加到印尼需繳納的關稅上。

印尼總統普拉博沃16日證實與美國達成協議，表示他和川普進行「非常愉快的通話」，兩人「同意並總結」讓兩國貿易關係進入「互惠的新時代」。他說，印尼需要進口更多燃料、小麥及黃豆，也會向美國採購更多飛機，這項協議「符合雙方利益」。

這是川普宣布的第四項貿易框架協議，此前他已陸續與英國和越南達成貿易協議，並與中國大陸達成貿易戰休兵協議，但印尼與美國敲定的關稅稅率，比川普日前發布的32%關稅通知函還低，甚至也比搶先亞洲國家與美國敲定對等關稅協議的越南（20%）還低。

根據美國貿易代表署（USTR），美國和印尼去年雙邊貿易額推估383億美元，美國對印尼有179億美元貿易逆差，美國從印尼進口的產品主要為棕櫚油等農產品、金屬、紡織品及鞋類。

川普也說，與印度的談判「基本上朝相同方向前進，我們將准入印度」。他透露正在研究五或六項貿易協議，預期8月1日前再達成兩或三項貿易協議，「偶爾」會調整發給各國的貿易信函。

美對主要亞洲國家設定稅率
美對主要亞洲國家設定稅率

彭博報導，印度官員正在爭取稅率能夠低於印尼的水準。印度已提議兩國彼此的工業產品零關稅，並開放部分美國農產品進口，也想購買更多波音飛機。

川普表示，近期將發出小國關稅稅率通知函，可能對至少100國設定在「略高於10%」水準。商務部長盧特尼克說，包括非洲和加勒比海國家。菲律賓正努力達成協議，總統小馬可仕預計月底訪美，試圖說服華府降低或取消先前的20%關稅。

關稅 貿易協議 川普 印尼

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