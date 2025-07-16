美國對巴西貿易做法啟動301調查 為課50%關稅鋪路

美國貿易代表葛里爾今天表示，他已對巴西「不公平」的貿易做法展開調查。一週前，美國總統川普揚言將對巴西的進口品課徵50%的關稅，而啟動調查將為此提供法律基礎。

路透社報導，川普自1月展開第2個任期以來便發起貿易戰，對幾乎所有美國貿易夥伴加徵關稅，目的在重塑全球經濟秩序，並終結數十年來他所稱對美國的歧視。

葛里爾（Jamieson Greer）表示，川普上週宣布將發起的美國貿易代表署（USTR）調查，將判定巴西在數位貿易與優惠關稅等方面的做法，是否「不合理或具歧視性，並（對美國商業）造成負擔或限制」。

他在聲明中又說：「在總統川普的指示下，我正在對巴西的攻擊發起301條款（Section 301）調查。」

他稱這類攻擊的受害者包括美國社群媒體等公司，還有勞工、農夫與科技創新者，稱他們因為巴西「不公平的貿易做法」受到傷害。

經過廣泛磋商後，葛里爾又說：「我認為巴西的關稅與非關稅壁壘必須受到徹底調查，且可能還需要採取相應行動。」

川普為他將自8月1日起對巴西開徵的50%關稅辯解，這個稅率遠高於最初提議的10%，並要求終止前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌策畫政變而遭受的審判。

美國對巴西開徵的高額關稅，令許多貿易專家感到意外，因為巴西自美國進口的商品超過出口，且川普如此明確地將關稅稅率與波索納洛受審掛鉤。

巴西尚未對美國啟動調查的消息做出回應。巴西副總統奧克明（Geraldo Alckmin）昨天表示，針對巴西兩個月前在貿易會談中提出的提議，至今尚未收到華府的回應。

川普在第一個任期內曾援引1974年貿易法（TradeAct of 1974）的301條款，為對中國課徵的一系列關稅辯護。301條款也被用來調查其他國家對美國科技公司課徵的數位服務稅。

美國貿易代表署在聲明中表示，巴西對其他貿易夥伴的出口商品設定較低關稅，讓美國公司處於較不利的位置，並指控巴西未能打擊貪腐。

美國貿易代表署又說，巴西也對美國乙醇出口課徵高出許多的關稅，且「似乎未能」執行打擊非法森林砍伐的法律，稱這損害了美國木材生產商的競爭力。