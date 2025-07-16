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對越南關稅降至20% 如何定義洗產地？川普：美越貿易協議大致敲定

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國總統川普今天表示，對越南的貿易協議已幾乎完成。路透
美國總統川普今天表示，對越南的貿易協議已幾乎完成。路透

美國總統川普今天表示，對越南貿易協議已幾乎完成。川普說，他可以公布與越南貿易協議的細節，但沒有這個必要。

路透社報導，川普在華府近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）對記者作以上表示。

川普本月稍早宣布，已經與越南達成初步貿易協議，對越南銷美商品的關稅稅率將從4月宣布的46%降至20%。他當時並表示，遭華府認定非法轉運、透過越南出口到美國的「洗產地」商品將被徵收40%關稅。

不過這項協議尚未定案、細節尚未公布，這使得華府如何定義非法轉運、以及越南對進口產品需增加多少附加價值才能避開40%關稅，仍存在疑問。至於哪些商品適用川普的20%關稅，也不得而知。

越南尚未確認具體的關稅稅率，僅稱雙方就貿易協議架構的聯合聲明達成共識並表示歡迎。

被問到是否打算公布與越南貿易協議的細節時，川普表示：「這個嘛，我可能會。不過我認為公布多少內容其實沒那麼重要。我們已經有一項與越南的協議，我會說這項協議基本上已經大致敲定了。」

關稅 越南 貿易協議 美國 川普

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