快訊

中職／超狂卡司！權恩妃、FTISLAND 降臨悍將中學

台師大女足隊爆「抽血換學分」 教練周台英列他字案被告偵辦

八德副所長「開槍擊斃拒檢車女乘客」無罪確定 本人回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼與美關稅協議「低於東南亞國家」 印尼證實：非比尋常苦戰

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（左）15日在華府近郊安德魯聯合基地受訪。路透
美國總統川普（左）15日在華府近郊安德魯聯合基地受訪。路透

路透報導，印尼16日表示，經過談判期間「非比尋常的苦戰」後已和美國達成貿易協議，這讓美國先前宣布要對印尼輸美商品課的關稅稅率32%下調至19%。

印尼總統普拉伯沃的發言人哈桑說，印尼談判團隊是由經濟事務協調部領軍，普拉伯沃也曾直接和美國總統川普通話。哈桑說，普拉伯沃返國後將在16日稍晚舉行記者會，但並未詳述進一步細節。

川普15日已宣布，在和普拉伯沃直接對話後和印尼達成協議。普拉伯沃則在社群媒體Instagram說，印尼與美國已同意讓雙方貿易關係邁入新時代，也說他已和川普舉行過「非常良好」通話。

哈桑說，協議是兩國政府的「會合點」，也稱印尼的關稅稅率比其他東南亞國家低出許多。

川普此前說，作為雙方貿易協議的一環，印尼已承諾購買50架波音飛機、價值150億美元的美國能源和45億美元美國農產品。川普對美國與印尼協議的描述，和近期美國與越南達成的初步協定相似，聲稱美國出口印尼的商品將不會被課稅，也提到透過印尼轉運輸美的中國商品懲罰稅率。

關稅 越南 貿易協議 美國 波音 普拉伯沃 川普 印尼

延伸閱讀

川普欲推700億美元AI大建設 能源ETF迎政策黃金期

川普籲司法部公開艾普斯坦「可信」資料 部長邦迪拒絕

川普再放話：或許小國一律10%以上關稅！ 股民疑苦中作樂「三萬點來囉」

美越協議翻版？川普宣稱與印尼達成19％關稅協議 雅加達尚未證實

相關新聞

全球怯戰！川普關稅狂撈500億美元 專家：短期避戰有理但長期很吃虧

面對川普發動的關稅戰，大多數國家都選擇克制忍讓而不強硬反擊，讓這位曾被譏為「總是臨陣退縮」的美國總統，幾乎毫無代價就靠額...

為何美韓關稅談不攏？傳美要求成立高額投資基金 致貿易談判停滯

韓媒朝鮮日報今天獨家報導，針對美國關稅措施的貿易談判之所以停滯不前，是因為美國要求韓方設立「製造業合作強化基金」，規模超...

印尼與美關稅協議「低於東南亞國家」 印尼證實：非比尋常苦戰

路透報導，印尼16日表示，經過談判期間「非比尋常的苦戰」後已和美國達成貿易協議，這讓美國先前宣布要對印尼輸美商品課的關稅...

美越協議翻版？川普宣稱與印尼達成19％關稅協議 雅加達尚未證實

美國總統川普15日表示，已與印尼達成一項初步貿易協議，將對印尼出口至美國的商品徵收19%關稅，但雅加達方面尚未證實此事。

川普關稅通知函警告來真的！美國貿易代表署宣布對巴西啟動調查

美國總統川普日前致函巴西總統魯拉，敦促停止起訴前總統波索納洛，指責那是「獵巫行動」，並揚言8月1日開始加徵50%關稅，還...

美韓關稅卡關可能原因曝 傳美要求南韓設立「天文數字投資基金」

朝鮮日報16日報導，美國政府7月10日與南韓進行貿易談判時，要求南韓設立一支大規模投資基金，金額可能高達4000億美元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。