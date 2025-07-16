印尼與美關稅協議「低於東南亞國家」 印尼證實：非比尋常苦戰

路透報導，印尼16日表示，經過談判期間「非比尋常的苦戰」後已和美國達成貿易協議，這讓美國先前宣布要對印尼輸美商品課的關稅稅率32%下調至19%。

印尼總統普拉伯沃的發言人哈桑說，印尼談判團隊是由經濟事務協調部領軍，普拉伯沃也曾直接和美國總統川普通話。哈桑說，普拉伯沃返國後將在16日稍晚舉行記者會，但並未詳述進一步細節。

川普15日已宣布，在和普拉伯沃直接對話後和印尼達成協議。普拉伯沃則在社群媒體Instagram說，印尼與美國已同意讓雙方貿易關係邁入新時代，也說他已和川普舉行過「非常良好」通話。

哈桑說，協議是兩國政府的「會合點」，也稱印尼的關稅稅率比其他東南亞國家低出許多。

川普此前說，作為雙方貿易協議的一環，印尼已承諾購買50架波音飛機、價值150億美元的美國能源和45億美元美國農產品。川普對美國與印尼協議的描述，和近期美國與越南達成的初步協定相似，聲稱美國出口印尼的商品將不會被課稅，也提到透過印尼轉運輸美的中國商品懲罰稅率。