快訊

台師大抽血案炎上…教練165字親筆道歉信曝光 網轟：有夠假

每月金援3萬…緯創數技投控董座被爆擁小40歲女密友 接送情逾10年

母子情深！母象不捨夭折小象 「象鼻牽遺體伴行數日」背後原因鼻酸

全球怯戰！川普關稅狂撈500億美元 專家：短期避戰有理但長期很吃虧

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

面對川普發動的關稅戰，大多數國家都選擇克制忍讓而不強硬反擊，讓這位曾被譏為「總是臨陣退縮」的美國總統，幾乎毫無代價就靠額外關稅進帳近500億美元。

美國財政部數據顯示，今年第2季，美國關稅收入達到640億美元，較去年同期暴增470億美元。

川普對全球產品加徵10%關稅、鋼鋁50%、汽車25%，但除了中國大陸與加拿大外，鮮有國家報復。中國反制的效果有限，截至5月的進口關稅收入僅年增1.9%，加拿大尚未公布相關數據。歐盟雖已草擬報復清單，卻多次延後實施，並將談判期限延至8月1日。

供應鏈專家、Proxima執行副總裁Simon Geale指出，川普關稅的成本並非全由美國消費者吸引，蘋果、愛迪達與賓士等全球品牌正嘗試將川普的關稅成本轉嫁到其他市場，因為「美國消費者可能接受5%的漲幅，但很難吞下20%、甚至40%」。

面對擁有全球最大消費市場的美國，多數國家權衡利幣後選擇隱忍退讓，紐約市立大學教授Marta Bengoa分析，報復帶來的政治快感，遠不及隨後的經濟代價。

連中加兩國的態度也轉趨保守：美中在日內瓦達成協議，將關稅暫緩並降至30%；加拿大則撤回部分在2月和3月實施的報復措施，包括放棄推動數位服務稅。

但智庫Chatham House警告，不反擊的長期後果是，美企將在全球供應鏈獲得不成比例的優勢，歐亞製造商的產品卻因高關稅，難以打進美國市場，各國須自行權衡他們的策略是否划算。

關稅 川普

延伸閱讀

川普再放話：或許小國一律10%以上關稅！ 股民疑苦中作樂「三萬點來囉」

美越協議翻版？川普宣稱與印尼達成19％關稅協議 雅加達尚未證實

統一台灣如跑馬拉松 美眾議員：習近平不會在川普任內行動

美傳擬供烏克蘭長程飛彈直攻莫斯科 川普否認

相關新聞

美韓關稅卡關可能原因曝 傳美要求南韓設立「天文數字投資基金」

朝鮮日報16日報導，美國政府7月10日與南韓進行貿易談判時，要求南韓設立一支大規模投資基金，金額可能高達4000億美元，...

朝鮮日報：美施壓南韓成立一檔數十億美元支持美國製造的投資基金

朝鮮日報引述南韓官員報導，美國要求南韓設立一個數十億美元的投資基金，旨在提振美國的製造業。

沒收到川普關稅通知函反成好兆頭？美媒點名印度、台灣及瑞士協議近了

美國總統川普上周向20多國寄出關稅通知函，列出新的稅率，並宣稱這些通知函等同於「貿易協定」。但Politico 15日報...

川普預告100多小國統一關稅「略高於10%」 主要來自這2地區

美國財經新聞網CNBC報導，美國總統川普15日表示，針對較小國家的關稅通知信將於近期寄出，並補充，政府可能會為這些國家設...

美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅

美國川普政府向各國陸續寄出關稅通知函，不過美國總統川普也沒有把話說死，指關稅還有談判的餘地；川普15日表示，他與印尼總統...

川普再度發動關稅戰 謝金河：常識治國+激將法見效

在對等關稅豁免90天期限屆滿後，美國總統川普再度發動新一回合的關稅戰，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，這幾天公布的加拿大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。