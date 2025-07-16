全球怯戰！川普關稅狂撈500億美元 專家：短期避戰有理但長期很吃虧

面對川普發動的關稅戰，大多數國家都選擇克制忍讓而不強硬反擊，讓這位曾被譏為「總是臨陣退縮」的美國總統，幾乎毫無代價就靠額外關稅進帳近500億美元。

美國財政部數據顯示，今年第2季，美國關稅收入達到640億美元，較去年同期暴增470億美元。

川普對全球產品加徵10%關稅、鋼鋁50%、汽車25%，但除了中國大陸與加拿大外，鮮有國家報復。中國反制的效果有限，截至5月的進口關稅收入僅年增1.9%，加拿大尚未公布相關數據。歐盟雖已草擬報復清單，卻多次延後實施，並將談判期限延至8月1日。

供應鏈專家、Proxima執行副總裁Simon Geale指出，川普關稅的成本並非全由美國消費者吸引，蘋果、愛迪達與賓士等全球品牌正嘗試將川普的關稅成本轉嫁到其他市場，因為「美國消費者可能接受5%的漲幅，但很難吞下20%、甚至40%」。

面對擁有全球最大消費市場的美國，多數國家權衡利幣後選擇隱忍退讓，紐約市立大學教授Marta Bengoa分析，報復帶來的政治快感，遠不及隨後的經濟代價。

連中加兩國的態度也轉趨保守：美中在日內瓦達成協議，將關稅暫緩並降至30%；加拿大則撤回部分在2月和3月實施的報復措施，包括放棄推動數位服務稅。

但智庫Chatham House警告，不反擊的長期後果是，美企將在全球供應鏈獲得不成比例的優勢，歐亞製造商的產品卻因高關稅，難以打進美國市場，各國須自行權衡他們的策略是否划算。