美越協議翻版？川普宣稱與印尼達成19％關稅協議 雅加達尚未證實

美國總統川普15日表示，已與印尼達成一項初步貿易協議，將對印尼出口至美國的商品徵收19%關稅，但雅加達方面尚未證實此事。

CNBC報導，川普當天在白宮外對記者團表示：「我們不用付關稅，代表他們正開放我們進入印尼市場，這是我們從來沒有過的機會。」他補充說：「這可能是整分協議中最重要的一部分，另一部分則是他們要繳19%的關稅。」

川普還讚揚印尼總統普拉博沃，「我與他們非常偉大的總統談過，他非常受歡迎，非常強勢，又聰明，我們達成了這項協議。」

川普在「真實社群」上表示，他與普拉博沃通話後敲定了一項重要協議，為美國完全打開印尼市場，印尼也承諾購買大量的美國能源、農產品和波音飛機，並支付19%的關稅，美國出口到印尼的產品則獲得零關稅。若有來自高關稅國家的轉運貨品，該國關稅將加計在印尼的關稅基礎上。

如果這項協議落實，將顯示川普撤回了上周才揚言要對印尼商品加徵的32%關稅。白宮並未回應針對協議細節的進一步查詢。

不過，目前尚不清楚雅加達方面是否已經批准川普所描述的協議內容，印尼駐美大使館沒有立即回應置評請求。雅加達環球報16日報導，印尼政府尚未就最新協議發表正式聲明。

CNBC指出，印尼尚未證實與美談成協議，川普關於印尼的聲明，與2日宣布美國與越南達成貿易協議的說法如出一轍。川普當時的最初聲明同樣缺乏細節，後來才補充協議內容包括對越南進口商品課徵20%關稅。但Politico 10日披露，儘管川普宣稱越共總書記蘇林已點頭同意，河內方面仍未正式接受其中的關鍵部分。

路透報導，川普15日告訴記者，與越南的協議「幾乎已經敲定」，但表示沒有必要公布細節。