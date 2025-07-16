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川普關稅通知函警告來真的！美國貿易代表署宣布對巴西啟動調查

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）9日在白宮會見非洲國家領導人時，美國貿易代表葛里爾（右）陪同出席。歐新社
美國總統川普（左）9日在白宮會見非洲國家領導人時，美國貿易代表葛里爾（右）陪同出席。歐新社

美國總統川普日前致函巴西總統魯拉，敦促停止起訴前總統波索納洛，指責那是「獵巫行動」，並揚言8月1日開始加徵50%關稅，還威脅對「不公平」貿易行為展開調查。美國貿易代表署（USTR）15日發布聲明，宣布啟動第301條款調查。

川普在關稅通知函寫道，因為巴西持續攻擊美國公司的數位貿易活動，以及其他不公平貿易行為，「我指示美國貿易代表葛里爾，立即啟動對巴西的第301條款調查。」

BBC報導，根據USTR的聲明，調查範圍將涵蓋巴西政府在數位貿易與電子支付服務、不公平的優惠關稅、反貪腐干預等政策，目的是判定這些政策是否「不合理或差別待遇，並且對美國商業造成負擔或限制」。

美國貿易代表葛里爾表示，這項調查是依照川普指示展開，「針對巴西攻擊美國社群媒體公司，以及其他損害美國公司、勞工、農民和科技創新者的不公平貿易行為」。

他指出：「我已經認定巴西的關稅和非關稅壁壘值得進行全面調查，並可能採取相應行動。」同時批評巴西透過向其他貿易夥伴提供較低關稅，削弱了美國出口的競爭力。

此外，USTR還指控巴西智慧財產權執法方面不足，損害依賴創新和創意驅動產業維生的美國勞工，也將調查巴西是否試圖懲罰在數位貿易及服務領域未對政治言論進行審查的美國企業。

關稅 川普

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