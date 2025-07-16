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美韓關稅卡關可能原因曝 傳美要求南韓設立「天文數字投資基金」

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美韓關稅卡關可能原因曝 傳美要求南韓設立「天文數字投資基金」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普15日在白宮與記者談話。路透
美國總統川普15日在白宮與記者談話。路透

朝鮮日報16日報導，美國政府7月10日與南韓進行貿易談判時，要求南韓設立一支大規模投資基金，金額可能高達4000億美元，約台幣11.8兆元。這項要求與美方先前要求開放牛肉、白米等農畜產品市場屬於完全不同層級的訴求，基金規模甚至高達南韓2025年國家預算的80%，堪稱天文數字的投資基金，疑似是導致韓美談判卡關的原因。

朝鮮日報描述，這支基金暫定為「製造業合作強化基金」，用於提振美國製造業，使南韓企業在美國設廠、擴廠或投資當地企業時作為資金來源。這項消息在15日獲得證實，且南韓政府7月11日曾討論過基金的適當規模、融資方式以及投資領域。

根據朝鮮日報，美方在和南韓談判中提到，日本5月提議設立「日美投資基金」，基金規模大約落在4000億美元（約台幣11.8兆元、550兆韓元）；並且有鑑於南韓對美貿易順差與日本對美貿易順差相近，美方希望南韓設立與日本提案相同水準的基金。

這項基金規模對南韓政府形成挑戰，因為南韓經濟規模較小，此數額幾乎占南韓2025年國家預算80%，堪稱天文數字；但規模太小又難以說服美方。

南韓政府內部曾傳出，「美國商務部長盧特尼克提出南韓難以接受的條件，導致談判停滯不前」，報導推測很可能是指這項基金。

目前不確定南韓究竟是否能設立上述基金，南韓官員15日舉行內部會議商議此事。批評者警告，隨著資金和製造能力移轉到海外，這樣的政策可能加速國內產業空洞化。

朝鮮日報指出，由於美方的要求不斷擴大，南韓官員私下承認談判前路多艱，川普現在再次要求南韓提供可以用於對美國國內展現的實質成果。川普7月初以關稅信通知對南韓和日本開出25%對等關稅，預計8月1日正式生效。

關稅 川普

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