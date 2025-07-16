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沒收到川普關稅通知函反成好兆頭？美媒點名印度、台灣及瑞士協議近了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普15日在匹茲堡卡內基梅隆大學舉行的活動上發表演講。美聯社
美國總統川普15日在匹茲堡卡內基梅隆大學舉行的活動上發表演講。美聯社

美國總統川普上周向20多國寄出關稅通知函，列出新的稅率，並宣稱這些通知函等同於「貿易協定」。但Politico 15日報導，真正更接近達成協議的，是那些尚未收到通知函的國家，並點名台灣、瑞士與印度目前都有可能接近敲定協議，且有望在未來幾周內宣布。

川普曾多次表示，美國與印度的協議已接近完成，但細節仍在敲定中。不過，專門處理美印關係的前政府官員認為，未收到通知函反而是一個好兆頭。他們指出，若川普真的公布這類信函，反而可能惹惱印度政府，導致雙方原本幾乎談妥的協議功虧一簣。

曾在川普第一任期擔任美國助理貿易代表、並參與對印度談判的林斯科特（Mark Linscott）指出，川普的關稅通知函措辭相當強硬直接，「如果印度收到這樣一封信，而信中又未在某種程度上承認雙方已有進展，印方可能會覺得這有點像被打臉。」

川普15日再次暗示與印度即將達成協議，對媒體表示：「我們將能進入印度市場。」一位不具名的白宮官員則證實，截至當天，暫無向其他國家寄送關稅通知函的計畫，但也補充指出，「情勢仍在變動中」。印度駐美大使館發言人拒絕置評。

無論美印兩國公布的協議內容為何，預計僅為第一階段，更具體且全面的協議預計將於秋季達成。而在川普主導的華府，除非他本人首肯，，任何協議都不算真正成立，這點從他最近在美越協議最後一刻插手干預便可見一斑。

Politico指出，台灣與瑞士和美國都有密切貿易往來，至今皆未收到關稅通知函，目前也正與美方談判，希望避免遭課高額對等關稅，以及針對關鍵產業的新關稅，例如台灣的半導體業與瑞士的製藥業。兩國企業也都在美國進行大量直接投資，例如台積電（TSMC）在亞利桑那州高達1650億美元的半導體廠投資案。

彭博資訊報導，川普15日透露，目前正在與5到6個國家進行實質談判，預計8月1日對等關稅生效前會再敲定「2或3項協議」。

關稅 川普 台灣

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