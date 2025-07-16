藥品關稅最快這時間上路！ 川普：半導體關稅可能同步生效
彭博資訊報導，美國總統川普15日表示，最快在7月底對藥品開徵關稅，半導體關稅可能也很快會上路，暗示將和8月1日對等關稅同步生效。
川普15日出席匹茲堡人工智慧高峰會，他在返抵華府受訪時透露，藥品關稅「大概月底就會開始」。他補充：「我們會先對藥品徵收較低的關稅，給這些製藥公司1年的時間建設產線，之後我們會把關稅提高到很高。」
川普也表示，對半導體課徵關稅的時程「差不多」，並稱對晶片加稅「比較不複雜」，但未進一步提供細節。
川普在最近一次內閣會議曾表示，接下來數周內將對銅加徵50%關稅，藥品關稅則預計在給予企業1年時間將生產線遷回美國後，逐步調高至200%。
彭博報導提到，藥品關稅可能立即衝擊禮來公司（Eli Lilly & Co.）、默沙東集團（Merck & Co.）與輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）等在海外生產藥品的製藥公司，並帶來美國消費者藥價上漲的風險。
至於半導體關稅則將波及蘋果與三星電子等品牌的筆電與智慧型手機等熱門產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言