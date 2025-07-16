藥品關稅最快這時間上路！ 川普：半導體關稅可能同步生效

彭博資訊報導，美國總統川普15日表示，最快在7月底對藥品開徵關稅，半導體關稅可能也很快會上路，暗示將和8月1日對等關稅同步生效。

川普15日出席匹茲堡人工智慧高峰會，他在返抵華府受訪時透露，藥品關稅「大概月底就會開始」。他補充：「我們會先對藥品徵收較低的關稅，給這些製藥公司1年的時間建設產線，之後我們會把關稅提高到很高。」

川普也表示，對半導體課徵關稅的時程「差不多」，並稱對晶片加稅「比較不複雜」，但未進一步提供細節。

川普在最近一次內閣會議曾表示，接下來數周內將對銅加徵50%關稅，藥品關稅則預計在給予企業1年時間將生產線遷回美國後，逐步調高至200%。

彭博報導提到，藥品關稅可能立即衝擊禮來公司（Eli Lilly & Co.）、默沙東集團（Merck & Co.）與輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）等在海外生產藥品的製藥公司，並帶來美國消費者藥價上漲的風險。

至於半導體關稅則將波及蘋果與三星電子等品牌的筆電與智慧型手機等熱門產品。