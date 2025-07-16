美國何時宣布晶片關稅？川普：快要公布 8月1日前先揭藥品關稅

美國總統川普表示，他可能最快在本月底對藥品徵收關稅，而且對半導體的關稅也可能很快公布，暗示這些進口稅可能會與將在8月1日執行的廣泛「對等」關稅一起實施。

川普周二（15日）在匹茲堡參加完AI峰會返回華盛頓、談到藥品關稅時對記者表示，「可能在本月底，我們將從低關稅開始，給製藥公司一年左右的時間去準備，然後我們將會把關稅提到非常高的水準。」

川普還表示，他對半導體實施關稅的時間表和藥品「類似」，而且對晶片徵稅「不那麼複雜」，但沒有提供更多細節。

在本月初的一場內閣會議上，川普表示，他計劃在未來幾周對銅徵收50%的關稅，同時預期藥品關稅將高達200%，在這之前將給予製藥業者一年時間將製造業務遷回到美國。 川普已經宣布根據1962年《貿易擴展法》第232條對藥品進行的調查，表示大量從海外進口的藥品威脅國家安全。

彭博資訊分析，任何關稅都可能立即影響在海外生產藥品的製藥商，例如禮來、Merck & Co.和輝瑞等，而且也會增加美國消費者的成本。川普的半導體關稅計畫也面臨同樣風險，預料不僅影響晶片本身，還會影響蘋果和三星電子的筆電和智慧手機等暢銷產品。

川普近幾日已對20多國發出關稅信函，單方面決定對多種進口產品徵收關稅，同時表示將會繼續進行談判。周二稍早，川普宣布與印尼達成協議，將對來自該國的商品徵收19%的關稅。美國表示，做為協議的一部分，印尼同意購買價值150億美元的美國能源產品、價值45億美元的農產品以及和50架波音飛機。

川普周二預測，在8月1日實施所謂的對等關稅之前，他可能還會達成「二到三項」貿易協議，並表示印度是其中達成協議可能性最大的國家之一。

他說，美國正在與五、六個國家進行實質性討論，但他並不一定傾向於透過簡單地規定關稅稅率來達成協議，「我想說是印度，還有其他幾個國家，但我必須告訴你，整體來說，我對關稅信函非常滿意。」

川普還表示，他可能會對沒有收到稅率通知的較小國家徵收「可能略高於10%」的標準關稅。

在周二稍早，川普表示歐盟代表本周將與美方進行協商。歐盟目前面臨30%關稅稅率。川普在從匹茲堡返回後表示，雖然在他發出威脅後，一些國家表明願意「開放」貿易，例如南韓，然而像是日本等其他國家還沒有類似動作。

川普也駁斥關於他日前威脅，如果俄羅斯不對烏克蘭停火將對俄羅斯貿易夥伴祭出「次級制裁」的行動，可能推高美國能源價格的疑慮。儘管專家警告該舉措風險甚高，川普仍回應：「我不這麼認為。我認為整件事最後會落幕。」