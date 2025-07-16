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川普預告100多小國統一關稅「略高於10%」 主要來自這2地區

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普15日於安德魯斯基地準備搭乘空軍一號。美聯社
美國總統川普15日於安德魯斯基地準備搭乘空軍一號。美聯社

美國財經新聞網CNBC報導，美國總統川普15日表示，針對較小國家的關稅通知信將於近期寄出，並補充，政府可能會為這些國家設定「略高於10%」的統一關稅。

川普15日從匹茲堡返抵華府後向記者表示，他對近期宣布與20多國的「簡單協議」很滿意，接下來會宣布剩餘其他國家的稅率。

川普表示：「我們很快會公布一封信，說明其他較小國家的稅率。我們可能會設定統一稅率……大概略高於10%。」

美聯社報導，影響範圍可能涵蓋至少100個國家。美國商務部長盧特尼克補充，主要是在非洲和加勒比海在內的國家，這些地區與美國的貿易量普遍不大，對川普希望減少貿易失衡的影響相對有限。

關稅 川普

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