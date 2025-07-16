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加拿大總理卡尼暗示要美國取消關稅很難 仍會努力談判

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。 美聯社
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。 美聯社

加拿大總理卡尼周二（15日）表示，目前幾乎沒有跡象指向川普政府願意達成完全取消關稅的貿易協議。但他相信，加拿大與美國的談判仍將加緊進行。

卡尼周二參加閉門內閣會議之前，告訴記者：「我們需要認識到全球商業樣貌已經發生變化，我們將繼續專注於我們最能掌控的事情，那就是建設強健的加拿大經濟。」

根據美國總統川普在第一任期時與加拿大和墨西哥簽署的「美墨加協定」（USMCA），大多數加拿大與美國貿易商品理應免除關稅，然而現在並非如此。卡尼周二這段談話，顯然針對外界對他能談成有利協議的高度期待，試圖先打預防針，畢竟到目前為止，沒有任何一個國家成功說服美國政府取消關稅威脅。

卡尼表示，所謂的「強健的加拿大經濟」，很明確就是要有堅強的鋼鐵業、汽車業、鋁業、銅業以及其他行業。「我們將專注於能夠為產業提供支持的各種措施」。

卡尼政府上個月宣布將提高加拿大今年的國防開支，並將取消一項原會讓美國科技大公司損失數十億美元的數位服務稅，這兩件事是川普向加拿大提出的要求。卡尼當時說，兩國將致力在本月21日前，達成一項範圍更廣的貿易協定。

然而，就在上周四（10日），川普直接公布一封致卡尼的信函，威脅從8月1日開始將對加拿大商品徵收35%的關稅。川普在信中，沒有提到加拿大聯邦政府增加國防和邊境安全支出的努力，也沒有提到取消數位稅的決定。

Angus Reid Institute周二發表的一份調查結果顯示，84%的加拿大人不相信川普及美國官員會「真誠地進行談判」。只有11%的人表示有信心美國會進行公平談判。

關稅 川普

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