對台灣關稅「略高於10％」？ 川普：很快將對其餘小國發關稅信

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經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普15日表示，對於規模較小國家的美國關稅稅率通知信函很快就會發出，可能設定「略高於10%」的關稅。美聯社
美國總統川普15日表示，對於規模較小國家的美國關稅稅率通知信函很快就會發出，可能設定「略高於10%」的關稅。美聯社

美國總統川普周二（15日）表示，對於規模較小國家的美國關稅稅率通知信函很快就會發出，並表示可能對這些國家設定「略高於10%」的關稅。

川普在匹茲堡參加完一場活動後對記者表示，他對已經宣布的「簡單交易」（simple deals）相當滿意，這些是為20多個國家設定了各種水準的關稅稅率，接下來很快就會處理其他國家的關稅議題。

川普表示：「我們很快就會發出信函，談及許多小得多的國家。」「我們可能會為所有這些國家設定一個關稅...可能略高於10%。」

關稅 川普

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